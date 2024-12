Ο Δημήτρης Διαμαντάκος σκόραρε το τρίτο γκολ του με τη φανέλα της East Bengal κι έδωσε τη νίκη στην ομάδα του κόντρα στην Jamshedpur (1-0), στο πρωτάθλημα Ινδίας.

Ο Δημήτρης Διαμαντάκος φαίνεται πως έχει προσαρμοστεί στη νέα του ομάδα και προσφέρει τα μέγιστα στο κομμάτι της δημιουργίας για την East Bengal. Ο Έλληνας στράικερ σημείωσε το τρίτο του γκολ στο πρωτάθλημα Ινδίας, στο 1-0 απέναντι στην Jamshedpur.

Ο 31χρονος φορ μετακόμισε στη Βεγγάλη το περασμένο καλοκαίρι ερχόμενος από την Kerala Blasters και έκτοτε είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας του, που βρίσκεται μέχρι στιγμής στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Ο Διαμαντάκος σκόραρε στην αναμέτρηση του Σαββάτου (21/12), στο 60ο λεπτό, βρίσκοντας δίχτυα με πλασέ από πολύ κοντά, διαμορφώνοντας το 1-0.

Δείτε το γκολ:

Diamantakos taps it in to give home side a lead



Keep watching #EBFCJFC, LIVE on #JioCinema, #StarSports3 & #Sports18-3 👈#ISLonJioCinema #ISLonSports18 #JioCinemaSports #LetsFootball pic.twitter.com/PVbYNki2Ra