Ανακοινώθηκε από την East Bengal ο Διαμαντάκος, παρουσιάστηκε ως... Έλληνας Θεός (vid)

Ο Δημήτρης Διαμαντάκος ανακοινώθηκε από την East Bengal FC και θα συνεχίσει έτσι να αγωνίζεται στην Ινδία.

Μπορεί το συμβόλαιό του με την Κεράλα Μπλάστερς να ολοκληρώθηκε, όμως ο Δημήτρης Διαμαντάκος δεν θα το κουνήσει από την Ινδία, αφού υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την East Bengal FC.

Ο 31χρονος Έλληνας επιθετικός πήγε για πρώτη φορά στην χώρα της Άπω Ανατολής το καλοκαίρι του 2022 από την Χάιντουκ και άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στην διετία του με την ομάδα της Κεράλα, αφού αναδείχθηκε δύο φορές πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος (2023, 2024), αφού σε 44 συμμετοχές σκόραρε συνολικά 28 φορές ενώ έδωσε και επτά ασίστ.

Οι εμφανίσεις του αυτές ήταν αρκετές για να τον καταστήσουν περιζήτητο για τις εκεί ομάδες με αποτέλεσμα να δεχθεί μία δελεαστική προσφορά από το κλαμπ της Καλκούτα και να δεσμευτεί μαζί του για τα επόμενα δύο χρόνια.

Δείτε το εκπληκτικό βίντεο της παρουσίασής του, όπου η νέα του ομάδα τον έκανε να μοιάζει με... Έλληνα Θεό:

Not a myth, now a fact!✌️



Yes, Dimitrios Diamantakos is officially a Red & Gold! ❤️💛#JoyEastBengal #Dimi2026 pic.twitter.com/qY8hXhgAmK