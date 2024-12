Κλασσικοί Ιταλοί, τα γκολ και η φανέλα που ζυγίζει τόνους σε σούπερ τριάδα!

Η 6η στροφή στη League Phase του Champions League έχει πλούσιο μενού, αρχής γενομένης από το πρόγραμμα της Τρίτης (10/12).

Πλέον η κλεψύδρα έχει γυρίσει ανάποδα και με τρεις αγωνιστικές να απομένουν στη League Phase κάθε αποτέλεσμα έχει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στη μάχη για τις προνομιούχες θέσεις.

Πιάνοντας χρονικά το πρόγραμμα, στο Ζάγκρεμπ η Ντιναμό περιμένει τη Σέλτικ (19:45) σε μία κρίσιμη αναμέτρηση για τη μάχη που δίνουν οι δύο αντίπαλοι για την είσοδο στην 24άδα, με 7 και 8 βαθμούς αντίστοιχα.

Η μονομαχία τους αναμένεται με ενδιαφέρον και πολλά γκολ, καθώς οι αναμετρήσεις τους συνδυάζονται με Over, ειδικά των Κροατών με τέσσερα Over 2.5 σε πέντε αγωνιστικές, ενώ το αντίστοιχο ρεκόρ των Σκωτσέζων είναι 3/5. Το Over 2.5 στο «Maksimir» μαζί με G/G είναι στο 2.00.

Από τους αγώνες που ακολουθούν στις 22:00 πολλά βλέμματα τραβάει η δοκιμασία της Ρεάλ στο Μπέργκαμο απέναντι στην τρομερά φορμαρισμένη Αταλάντα.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης βρίσκονται σε δυσμενή θέση με 6 βαθμούς και 0/2 εκτός έδρας και θα κληθούν να βρουν νίκη για να μη βρεθούν στο χείλος του εξαιρετικά πρόωρου αποκλεισμού απέναντι στην πρωτοπόρο της Serie A και αήττητη εδώ και 14 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά και στον όμιλο (3-2-0) με 11 βαθμούς.

Η «βασίλισσα» του Κάρλο Αντσελότι βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και ήρθε η ώρα να δείξει γιατί είναι κάτοχος του τίτλου. Το «διπλό» της Ρεάλ επί ιταλικού εδάφους είναι σε απόδοση 2.60.

Στην «Bay Arena» η Λεβερκούζεν περιμένει την Ίντερ σε άλλο ένα ντέρμπι της βραδιάς και κόντρα πρωταθλητών. Οι «νερατζούρι» χάρη στην αλώβητη εστία που έχουν διατηρήσει σε πέντε αγώνες βρίσκονται μόνοι δεύτεροι (13 βαθμοί) ενώ η Μπάγερ έχει 10 βαθμούς.

Αμφότεροι συνδυάζουν τις αναμετρήσεις τους με N/G, καθώς η Ίντερ έχει 5/5 και η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο 4/5 αντίστοιχα. Το N/G είναι στο 2.15.

Ο συνδυασμός των τριών επιλογών σε απόδοση 11.20!

Τέλος, ανάμεσα στις 600+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).

