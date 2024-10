Η εντυπωσιακή πορεία της Ελλάδας στο Nations League αποδίδει ήδη καρπούς, μιας και την έχει φέρει αγκαλιά με το 2ο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση των προκριματικών του Μουντιάλ.

Η Ελλάδα... πετάει στο Nations League, είναι ασταμάτητη και μέσα από τις νίκες του παρόντος «φτιάχνει» παράλληλα και το μέλλον της! Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετράει ένα εντυπωσιακό 4/4 στη διοργάνωση της UEFA με απόγειο το «ιστορικό» διπλό στο «Wembley» και ηγείται της βαθμολογίας, μόλις δυο στροφές πριν από το φινάλε.

Πριν από μερικές ημέρες το Gazzetta σας είχε υπενθυμίσει τα πλεονεκτήματα που κερδίζει η Εθνική μας από μια ενδεχόμενη πρωτιά στον όμιλο, ιδίως για το Μουντιάλ του 2026.

Ήδη μάλιστα τα... δύσκολα έχουν περάσει για το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, το οποίο χάρη στην εκπληκτική του πορεία στο Nations League έχει εκτοξεύσει τις πιθανότητες ώστε να βρίσκεται στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας τη στιγμή της κλήρωσης των προκριματικών ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου που είναι προγραμματισμένη για τις αρχές Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα η Εθνική μας ομάδα βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή 20η θέση της ευρωπαϊκής ζώνης στο ranking της FIFA και συγκεντρώνει 99,8% πιθανότητες ώστε να βρεθεί στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό εφόσον η Ελλάδα εξασφαλίσει τη θέση της στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας τότε οι αντίπαλοί της στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο πιθανότατα θα είναι πιο βατοί, έχοντας από πάνω της μόνο τα μεγάλα ονόματα από το 1ο γκρουπ.

Αναλυτικά οι 35 από τις 54 συνολικά ομάδες που έχουν κλειδώσει το γκρουπ δυναμικότητας για τους προκριματικούς ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου:

1ο γκρουπ

2ο γκρουπ

3ο γκρουπ

4ο γκρουπ

5ο γκρουπ

35/54 teams are locked ✅ in a Pot they are in.



✅ in Pot 1: 🇫🇷🇪🇸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇧🇪🇳🇱🇵🇹🇮🇹🇩🇪

✅ in Pot 2: 🇺🇦🇹🇷🇸🇪🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

✅ in Pot 3: 🇮🇪🇫🇮🇬🇪🇦🇱🇲🇰🇮🇸

✅ in Pot 4: 🇱🇺🇧🇾🇦🇲🇽🇰🇰🇿🇦🇿🇪🇪🇨🇾🇱🇻🇫🇴🇱🇹

✅ in Pot 5: 🇲🇩🇲🇹🇦🇩🇬🇮🇱🇮🇸🇲



Remaining 19 teams are still fighting to keep or improve their position for WC qualifiers. pic.twitter.com/rg9yl3Pzk8