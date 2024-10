Ο Γιούργκεν Κλοπ παρέλαβε το Τάγμα Αξίας, το μοναδικό ομοσπονδιακό παράσημο της Γερμανίας, για την προσφορά του υπέρ των αρχών της δημοκρατίας και της θετικής προβολής της χώρας στο εξωτερικό.

Η καριέρα του Γιούργκεν Κλοπ στον προπονητικό στίβο είναι μια από τις πλέον αξιοζήλευτες, περιλαμβάνοντας δεκάδες τίτλους και ατομικές διακρίσεις. Πλέον, ο κορυφαίος Γερμανός τεχνικός προσθέτει στο παλμαρέ του έναν διαφορετικό τίτλο, έναν τίτλο τιμής προσφερόμενο από την κυβέρνηση της πατρίδας του.

Ο πρώην προπονητής των Reds έλαβε το πρωί της Τρίτης το Τάγμα Αξίας της ομοσπονδιακής δημοκρατίας της Γερμανίας, το μοναδικό ομοσπονδιακό παράσημο του κράτους, τιμώμενος έτσι για τη σπουδαία συνεισφορά του όλα αυτά τα χρόνια υπέρ των αρχών της δημοκρατίας.

Στην αιτιολόγηση της απονομής αναφέρεται μεταξύ άλλων πως «η επιτυχία και η δόξα ποτέ δεν τον σταμάτησαν από το να ενδιαφέρεται για κάθε αθλητή του ως άτομο κι από το να βλέπει την ανθρώπινη πλευρά σ' αυτόν. Πέρασε επίσης πολύ χρόνο με τους πολυάριθμους θαυμαστές του και πάντα έδειχνε το ενδιαφέρον του για ολόκληρη την περιοχή στην οποία ζούσε. Από το Λίβερπουλ, ο διασημότερος Γερμανός της Μεγάλης Βρετανίας, βοήθησε τα μέγιστα στη θετική προβολή της χώρας μας»

