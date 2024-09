Θρίλερ με πρώην παίκτη της Κάλιαρι: Βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου μετά από πάρτι

Ο 43χρονος Αντρέα Καπόνε, ο οποίος αγωνιζόταν με τη φανέλα της Κάλιαρι, βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε έχοντας υποστεί τραύμα στο κεφάλι.

Θλίψη έχει σκορπιστεί στις τάξεις της Κάλιαρι μετά την είδηση του θανάτου του Αντρέα Καπόνε, ο οποίος υπήρξε παίκτης της ομάδας επί σειρά ετών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Gazzetta dello Sport», ο Ιταλός βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου «Palazzo Tirso», φέροντας τραύμα στο κεφάλι. Το βράδυ που είχε προηγηθεί είχε παρευρεθεί σε πάρτι μαζί με φίλους του, ωστόσο κανείς δεν ξέρει τι συνέβη όταν εκείνος αποχώρησε. Μόλις εντοπίστηκε το σώμα του, οι υπεύθυνοι κάλεσαν τις πρώτες βοήθειες αλλά ήταν πολύ αργά, καθώς ο 43χρονος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Έρευνα έχει ξεκινήσει για τα αίτια θανάτου του, καθώς το χτύπημα στο κεφάλι «μαρτυρά» ότι μάλλον πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, ωστόσο εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια.

Ο Αντρέα Καπόνε ξεκίνησε την πορεία του από τα τμήματα υποδομής της Κάλιαρι. Κατέγραψεπερισσότερες από 100 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, πετυχαίνοντας και 12 γκολ. Επίσης, αγωνίστηκε ως δανεικός σε Τρεβίζο και Γκροσέτο ενώ έπαιξε και στις Βιτσέντσα και Σαλερνιτάνα. Ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό πρόσωπο στο σύλλογο της Σαρδηνίας.

Tragic news as former footballer Andrea Capone has passed away at the age of 43.



"A boy who has always been known for his professionalism, dedication and passion.", say Cagliari in a statement.



