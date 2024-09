Λιονέλ Μέσι και Ουστάρι, 16 χρόνια από τους Ολυμπιακούς του Πεκίνου ενώνονται και πάλι για την Ίντερ Μαϊάμι.

Μέσι και Ουστάρι πανηγύρισαν μαζί το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Κίνας.

Σήμερα, 16 χρόνια μετά, οι δυο τους θα υπηρετούν την ίδια ομάδα καθώς η Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε την απόκτηση του 38χρονου τερματοφύλακα.

Ο Ουστάρι έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Ιντεπεντιέτε, Χετάφε, Μπόκα Τζούνιορς, Αλμερία, Σάντερλαντ, Νιούελς Ολντ Μπόις, Μοντεβιδέο και τελευταία έπαιζε στην Αουντάξ Ιταλιάνο.

Πλέον, πηγαίνει στη Φλόριντα για να προσθέσει εμπειρία κάτω από τα δοκάρια της ομάδας του Τάτα Μαρτίνο.

