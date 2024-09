Ο Γουέιν Ρούνεϊ σημείωσε ένα υπέροχο τέρμα στην αναμέτρηση των Legends της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι σε αυτούς της Σέλτικ, με το «Ολντ Τράφορντ» να τον αποθεώνει.

Παλιά μου τέχνη κόσκινο, λέει η παροιμία, και ο 38χρονος πλέον Γουέιν Ρούνεϊ φρόντισε να την επιβεβαιώσει. Το «Ολντ Τράφορντ» φιλοξενεί αυτή την ώρα τους την αναμέτρηση των Legends της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τους Legends της Σέλτικ και οι Κόκκινοι Διάβολοι άνοιξαν το σκορ λίγο πριν το ημίχρονο.

Χάρη στην απευθείας εκτέλεση φάουλ του πρώην θρύλου της Γιουνάιτεντ -και νυν προπονητή της Πλίμουθ- που άφησε «άγαλμα» τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Να σημειωθεί ότι στον εν λόγω αγώνα το «παρών» δίνει και ο Γιώργος Σαμαράς με τη φανέλα της Σέλτικ.

🚨GOAL | Rooney | Manchester United 1 - 0 Celtic



Wayne Rooney with a wonderful Free kick!!!!!



Wayne Rooney with a wonderful Free kick!!!!!