Την απόσυρσή τους από την εθνική Ισπανίας και την εθνική Αγγλίας ανακοίνωσαν οι Χεσούς Νάβας και Κίραν Τρίπιερ, αντίστοιχα, μετά από πολυετή συνεισφορά με τα δύο εθνόσημα.

Ο Χεσούς Νάβας αποφάσισε να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της Ισπανίας, στην οποία αγωνίστηκε για πρώτη φορά το 2009. Ο 38χρονος είχε φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο σε 56 επίσημες αναμετρήσεις πετυχαίνοντας πέντε γκολ, έχοντας πανηγυρίσει βαρύτιμα τρόπαια με την εθνική.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νάβας βρέθηκε στην κορυφή του κόσμου κατακτώντας με την Ισπανία το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 στη Νότια Αφρική, ενώ έχει επίσης συνεισφέρει στην κατάκτηση του EURO 2012 και προσφάτως σε εκείνο του EURO 2024.

Πέρα από τον Νάβας, την επιθυμία του να αποχαιρετήσει την εθνική του ομάδα ανακοίνωσε και ο Κίραν Τρίπιερ. Ο 33χρονος Άγγλος έκανε το διεθνές του ντεμπούτο το 2017 και έκτοτε μετρούσε συνολικά 54 επίσημες συμμετοχές και ένα γκολ.

Ήταν εκείνο στον ημιτελικό με την Κροατία για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, το οποίο όμως δεν ήταν αρκετό για τα Τρία Λιοντάρια ώστε να βρεθούν στον τελικό.

54 caps, one very special goal and countless memories ❤️@trippier2 has announced his retirement from international football. Thank you for everything, Tripps!🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/9Bhqvi0jvs