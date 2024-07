Ο Τζανλουίτζι Μπουφόν θα συνεχίσει να είναι team manager της εθνικής Ιταλίας, με τον ίδιο να δηλώνει χαρούμενος για την παραμονή του.

Μπορεί ο αλλότε θρυλικός γκολκιπερ της εθνικής Ιταλίας, Τζανλουίτζι Μπουφόν, να εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ομάδα μετά την ήττα από την Ελβετία, όμως όλα τώρα δείχνουν πως αυτή η σκέψη ανήκει στο παρελθόν αφού ο Μπουφόν θα συνεχίσει το έργο του.

Ο Τζανλουίτζι Μπουφόν θα συνεχίσει κανονικά το έργο του στην ομάδα των Ατζούρι ως team manager και έκανε μια σχετική ανάρτηση για αυτή του την απόφαση: «Είμαι ευτυχής που θα συνεχίσω. Η φανέλα των Ατζούρι είναι η δεύτερη φύση μου και είμαι χαρούμενος που μπορώ να συνεχίσω το ταξίδι ως director που ξεκίνησα πριν από λιγότερο από ένα χρόνο με την Εθνική».

Παράλληλα ευχαρίστησε τον πρόεδρο και τόνισε πως θα δώσει τα πάντα για την εθνική: «Ευχαριστώ τον πρόεδρο Γκραβίνα για τον σεβασμό του και όπως πάντα στην καριέρα μου, θα δώσω τα πάντα για την Εθνική. Τους τελευταίους μήνες, μπόρεσα να μάθω πράγματα που ελπίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του project της Εθνικής Ιταλίας και να ενισχύσουν όλες τις ομάδες των Ατζούρι».

