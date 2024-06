Ρικάρντο Καλαφιόρι: Η «μπουλντόζα» άνοιξε τον δρόμο για τα νοκ άουτ

To Gazzetta σε συνεργασία με τα Goody's Burger House σας παρουσιάζουν καθημερινά τον Too Goody's To Be True παίκτη κάθε αγωνιστικής του Euro 2024.

Ο πανηγυρισμός του ξεχείλιζε από ατόφιο συναίσθημα, σε μια λυτρωτική έκρηξη. Αυτόν τον παίκτη θέλουμε να συνεχίσουμε να τον βλέπουμε στο Euro. O Καλαφιόρι είχε την ποιότητα για να κάνει τη διαφορά και τα κατάφερε στο τέλος, εκεί όπου σχεδόν όλοι οι συμπαίκτες του είχαν αποδεχθεί τη μοίρα τους. Με ιδανικό άγγιγμα έστειλε την μπάλα στον Τζακάνι και ο τελευταίος δεν θα μπορούσε να λαθέψει. Ένα τρομερό πλασέ, ένα μεγάλο γκολ, μια προσπάθεια που θα μείνει για πάντα γραμμένη στην ιστορία του EURO.

Ήταν με διαφορά ο Too Goody's To Be True παίκτης στη ενδέκατη ημέρα του Euro 2024.

#toogoodystobetrue #euro2024 #goodysburgerhouse ♬ πρωτότυπος ήχος - gazzetta.gr @gazzetta.gr 🇮🇹💥 Ρικάρντο Καλαφιόρι, η «μπουλντόζα» της Ιταλίας άνοιξε τον δρόμο για τα νοκ άουτ! Ο πανηγυρισμός του ξεχείλιζε από ατόφιο συναίσθημα, σε μια λυτρωτική έκρηξη. Αυτόν τον παίκτη θέλουμε να συνεχίσουμε να τον βλέπουμε στο Euro. Βλέποντας τον με τη φόρμα της Ιταλίας, το μακρύ μαλλί ο νεαρός έφερνε λίγο σε Μαλντίνι, Νέστα. Ήταν με διαφορά ο Too Goody's To Be True παίκτης στη ενδέκατη ημέρα του Euro 2024. Αρχοντική, αυθεντική, επιβλητική εμφάνιση σαν το Chili Burger με μπιφτέκι από Μικρές Ελληνικές Φάρμες των Goody's Burger House, παρέα με το οποίο τον απολαύσαμε. Kάνε κι εσύ τη δική σου παραγγελία από τα @Goody’s Burger House μέσω του Goody’s App ή στο goodys.com κι απόλαυσε τα μεγαλύτερα ματς του φετινού Euro όπως τους αξίζει! 🎥 @video.scientist #gazzettagr

Αν τώρα κάποιος πρέπει να αισθάνεται μετανιωμένος, αυτός είναι ο Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος είχε αδικήσει τον Καλαφιόρι στη Ρόμα. Βλέποντας τον με τη φόρμα της Ιταλίας, το μακρύ μαλλί ο νεαρός έφερνε λίγο σε Μαλντίνι, Νέστα. Όχι, δεν είπαμε ότι έχει την προσωπικότητα αυτών των θρύλων, αλλά το μέλλον του ανήκει.

Δεν είχε παίξει ούτε ένα λεπτό με τους Ατζούρι μέχρι τα φιλικά προετοιμασίας πριν από το Euro και δεν ήξερε αν θα ήταν στην τελική αποστολή των 26 παικτών για το τουρνουά. Ο πατέρας του, του έδωσε το παρατούκλι «μπουλντόζα» και ο ίδιος έτσι δυναμικά μπήκε στο Euro, έτσι επιβλητικά ανέβηκε στην περιοχή των Κροατών και μοίρασε.

Ένας αμυντικός που μπορεί να παίξει παντού και το καλοκαίρι θα είναι το πιο καυτό της ζωής του. EURO, αλλά και... μεταγραφή, αφού οι μεγάλες της Ευρώπης θα δώσουν μάχη.

Αρχοντική, αυθεντική, επιβλητική εμφάνιση σαν το Chili Burger με μπιφτέκι από Μικρές Ελληνικές Φάρμες των Goody's Burger House, παρέα με το οποίο τον απολαύσαμε.

Kάνε κι εσύ τη δική σου παραγγελία από τα Goody's Burger House κι απόλαυσε τα μεγαλύτερα ματς του φετινού Euro όπως τους αξίζει!