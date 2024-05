Η Αλ Χιλάλ επικράτησε της Αλ Νασρ στα πέναλτι για το κύπελλο Σαουδικής Αραβίας και έπειτα από το πρωτάθλημα άφησε τον Ρονάλντο χωρίς εγχώριο τίτλο.

Η Αλ Χιλάλ έκλεισε τη σεζόν στη Σαουδική Αραβία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς επικράτησε της Αλ Νασρ στα πέναλτι με 5-4 και σκορ 1-1 στην κανονική διάρκεια, κατακτώντας το κύπελλο.

Η ομάδα του Ζόρζε Ζέσους με αυτόν τον τρόπο έφτασε στο νταμπλ, καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα είχε κατακτήσει και το πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας, αφήνοντας κάπως έτσι τον Κριστιάνο Ρονάλντο χωρίς τίτλο στις εγχώριες διοργανώσεις.

📄 #AlHilal is the Champion of the King’s Cup, and the Season’s Treble, and the title number 69 👏🏻



Congratulations #HistoryMakers 🏆💙 pic.twitter.com/mgwhihWDGW