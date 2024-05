Ο Έντρικ τον Ιούλιο του 2024 θα ενταχθεί στην Ρεάλ Μαδρίτης και αγωνίστηκε για τελευταία φορά με την Παλμέιρας.

Το γήπεδο «Allianz Parque» της Παλμέιρας γέμισε με 40.000 θεατές για να αποχαιρετήσουν τον Έντρικ. Η πιο συγκινητική στιγμή σημειώθηκε πριν από τη σέντρα του αγώνα, όλο το γήπεδο τον χειροκρότησε και τον αποχαιρέτησε με ένα συνθήμα και ένα ψηφιδωτό που έγραφε «τα λέμε αργότερα» και με την εικόνα του επιθετικού στο έμβλημα του συλλόγου «Paulista», ως φόρο τιμής στο νεαρό που αποχωρεί έχοντας κατακτήσει δύο Brasileirao, δύο Κύπελλα «Paulista» και ένα Σούπερ Καπ.

«Είμαι χαρούμενος και λυπημένος ταυτόχρονα, γιατί είμαι πολύ ευγνώμων για όλα όσα έκανε η «Palmeiras» στη ζωή μου. Είναι δύσκολο να μιλήσω τώρα, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος. Έχω ήδη κλάψει και θα προσπαθήσω να μην κλάψω ξανά», δήλωσε ο Έντρικ μετά το τέλος του αγώνα.

🟢👋🏻 Endrick ahead of his final game at Palmeiras, as he will join Real Madrid in July.



📸 André Pera pic.twitter.com/CtxuUCweQJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2024

Palmeiras' tifo for Endrick before his final game with the club 💚 pic.twitter.com/0DaPJ5u3OA May 30, 2024

Το παιχνίδι με την Σαν Λορένσο, για την φάση των ομίλων του Copa Libertadores ελήξε 0-0. Ο Έντρικ από τη μεριά του δεν κατάφερε να συνεισφέρει με κάποιο γκολ. Η Παλμέρας είναι στην πρώτη θέση του ομίλου της και έχει ήδη εξασφαλισμένη την πρόκριση. Το μυαλό της ήταν ήδη στραμμένο στην επιστροφή του πρωταθλήματος αυτό το Σαββατοκύριακο στον αγώνα με την Κρισιούμα.

Ο Έντρικ αποχώρησε από το παιχνίδι στο 70ο λεπτό, ενώ ο προπονητής του, Αμπέλ Φερέιρα, τον χειροκρότησε. Ο Βραζιλίανος επιθετικός νωρίτερα είχε αισθανθεί ενοχλήσεις στο γόνατο και ο Πορτογάλος τεχνικός δεν θέλησε να τον ζορίσει περαιτέρω.

Palmeiras fans made a TIFO for 17 year old Endrick ahead of his last game… incredible. 🤯 pic.twitter.com/KcfAa47Z7R — TC (@totalcristiano) May 30, 2024

Το 2021 άρχισε να δείχνει τα προσόντα του στην ομάδα U-20 της Παλμέιρας, όταν ήταν μόλις 15 ετών. Τον Ιούλιο ο νεαρός διεθνής Βραζιλίας θα μοιράζεται την επίθεση με τους συμπατριώτες του Βινίσιους και Ροντρίγκο. Ο επιθετικός θα πάει στη Ρεάλ μετά το Copa America, με τη «Βασίλισσα» να έχει δαπανήσει για τον 17χρονο το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ, συν ακόμα 25 που προβλέπονται ως μπόνους.

Επιμέλεια: Μάρθα Χωριανοπούλου