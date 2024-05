Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, η μεταγραφή του Ζέφτε Βιτάλ στους Ρέινζτερς έχει ήδη κλείσει, παρά την αρχική επιθυμία του ΑΠΟΕΛ να τον διατηρήσει στο δυναμικό του και για τη νέα σεζόν.

Βάσει δημοσιεύματος της «Central Fluminense», ο Ζέφτε Βιτάλ θα αποτελέσει το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Ρείντζερς.

Οι γαλαζοκίτρινοι, είναι ευχαριστημένοι από την πορεία του Βραζιλιάνου στην ομάδα και θα επιθυμούσαν να τον έχουν στη «φαρέτρα» τους και ενόψει της νέας χρονιάς.

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, ο 20χρονος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σκωτία, με τη Φλουμινένσε να δίνει τα χέρια με τον σύλλογοι της Γλασκώβης.

Η μεταγραφή, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, θα πρέπει να θεωρείται τελειωμένη υπόθεση.

⚠️‼️ Exclusiva da Central:



Apesar do interesse do Apoel em manter o jogador, Jefté será jogador do Rangers, da Escócia, a partir de julho.



Negócio confirmado. pic.twitter.com/mSZAEx0r4L