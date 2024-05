Η θέση του Μίτσελ στην Αλ Κάντσια δεν είναι καθόλου σίγουρη και ανάμεσα στους υποψήφιους αντικαταστάτες του βρίσκεται ο Ζοσέ Μουρίνιο.

Ελεύθερος εξακολουθεί να είναι στην αγορά ο Ζοσέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος δεν έχει βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του από την ημέρα που απομακρύνθηκε από την τεχνική ηγεσία της Ρόμα, ψάχνοντας ακόμα τη θέση που θα τον πείσει για να επιστρέψει στους πάγκους.

Σύμφωνα με τα Μέσα από τη Σαουδική Αραβία, η Αλ Κάντσια είναι μια από τις ομάδες που φέρεται να έχει προσεγγίσει τον «Special One». Οι Σαουδάραβες που έχουν στην τεχνική τους ηγεσία τον άλλοτε προπονητή του Ολυμπιακού, Μίτσελ, κατάφεραν να εξασφαλίσουν την άνοδο τους στην πρώτη κατηγορία του ποδοσφαίρου της χώρας και θέλουν να κάνουν το step up την επόμενη σεζόν.

Ο Μουρίνιο προς το παρόν δεν έχει πάρει καμία απόφαση καθώς φέρεται να περιμένει πρόταση από την Ευρώπη. Αυτή μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πορτογάλος προσεγγίζεται από τους Σαουδάραβες καθώς πριν από λίγους μήνες του έγινε πρόταση από την Αλ Σαμπάμπ.

Al Qadsiah are reportedly targeting José Mourinho, but the Portuguese manager is yet to decide on a move to the #RoshnSaudiLeague.#yallaRSL | @SPL_EN pic.twitter.com/8Ho1dO7dy0