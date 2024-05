ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός με Bet Builder στο 5.30 στη Stoiximan

Όλα για όλα στο ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, «τελικός» για Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άρσεναλ στο Old Trafford. Ανάλυση και προγνωστικά.

Πολύ μεγάλο παιχνίδι στην Τούμπα το βράδυ της Κυριακής (20:00), με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε εξ αναβολής αναμέτρηση των playoffs. Ματς που δεν είχε γίνει ελέω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των δύο ομάδων και τώρα είναι το πλέον σημαντικό για τις εξελίξεις στην κούρσα του τίτλου.

Στο -4 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ, στο -5 ο Ολυμπιακός και τα δεδομένα έχουν ως εξής: Ο «Δικέφαλος» ψάχνει το 3/3 και ένα στραβοπάτημα της ΑΕΚ (Ολυμπιακός, Λαμία) για να πάρει το πρωτάθλημα. Και ο Ολυμπιακός με τη σειρά του ξέρει πως ένα δικό του 3/3 του χαρίζει τον τίτλο δίχως να τον ενδιαφέρει τι θα κάνουν οι υπόλοιποι!

Ερώτημα για τον ΠΑΟΚ είναι ο αγωνιστικός ρυθμός, καθώς τελευταίο ματς της ομάδας του Λουτσέσκου ήταν στις 28/4. Όταν με ασύλληπτη ανατροπή επικράτησε 3-2 της ΑΕΚ και έδωσε νέο ενδιαφέρον στη μάχη των playoffs. Είχε χρόνο να ξεκουραστεί ο ΠΑΟΚ και οι ανάσες έμοιαζαν απαραίτητες για το καταπονημένο του ρόστερ. Είναι πάντως ομάδα ρυθμού και μένει να φανεί αν και πόσο έχει επηρεαστεί από την απραξία δύο εβδομάδων.

Ο Ολυμπιακός μοιάζει... μεθυσμένη πολιτεία. Πώς αλλιώς να γίνει άλλωστε, όταν το βράδυ της Πέμπτης οι ερυθρόλευκοι πανηγύρισαν την πρόκριση τους στον τελικό του Europa Conference League! Εκπληκτική η ομάδα του Μεντιλίμπαρ στα δύο ματς με την Άστον Βίλα, επικράτησε 4-2 στο Μπέρμιγχαμ και 2-0 στο Φάληρο, σφραγίζοντας το ραντεβού της με την ιστορία, καθώς στις 29 Μαΐου θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στη Φιορεντίνα.

Σε εκπληκτική κατάσταση ο Ελ Κααμπί, σκόραρε τα πέντε από τα έξι γκολ του Ολυμπιακού στους δύο ημιτελικούς. Και είναι ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης! Το μομέντουμ, ο ρυθμός, η αυτοπεποίθηση, είναι όλα υπέρ του Ολυμπιακού ενόψει Τούμπας. Ερώτημα ωστόσο τόσο η κούραση, όσο και το ψυχολογικό άδειασμα μετά τον ευρωπαϊκό θρίαμβο της Πέμπτης.

Η ισοπαλία δεν βολεύει κανέναν στην Τούμπα και μάλλον βγαίνει εκτός συζήτησης, καθώς πλησιάζοντας στο φινάλε, ότι και να συμβαίνει στο ματς το ρίσκο θα αυξηθεί. Το τρίποντο είναι ο μοναδικός στόχος των ομάδων και σε αυτή τη λογική θα αγωνιστούν. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Οver 6,5 κάρτες & Over 3,5 οφσάιντ σε απόδοση 5.30 στο Bet Builder της Stoiximan.

Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής στην Premier League. Στο Old Trafford, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φιλοξενεί την Άρσεναλ, σε ένα ντέρμπι ύψιστης βαθμολογικής σημασίας.

Κακό το κλίμα στη Γιουνάιτεντ μετά τη συντριβή 4-0(!) από την Κρίσταλ Πάλας, με πολλούς παίκτες να έχουν πρόβλημα με τον Τεν Χαχ και τον κόσμο να τα έχει με... όλους. Λογικό, καθώς η σεζόν της Γιουνάιτεντ είναι απογοητευτική το λιγότερο... Έχει ακόμη ωστόσο πιθανότητες για την 6η θέση και την έξοδο στην Ευρώπη, τις οποίες και θα προσπαθήσει να εξαντλήσει.

Η Άρσεναλ πάλι δίνει σκληρή μάχη τίτλου με την Μάντσεστερ Σίτι. Στο +1 στην κορυφή από τους «πολίτες», που έχουν ωστόσο ένα ματς λιγότερο, επομένως οι Λονδρέζοι δεν έχουν κανένα περιθώριο για στραβοπάτημα.

Σε εξαιρετική κατάσταση η ομάδα του Αρτέτα, μετράει τέσσερις σερί νίκες και μοιάζει αποφασισμένη να παλέψει για το πρωτάθλημα μέχρις εσχάτων. Με την καλύτερη επίθεση και κυρίως το μικρότερο παθητικό τερμάτων στην κατηγορία, η Άρσεναλ ψάχνει το 2/2 στο φινάλε και θα περιμένει ένα στραβοπάτημα της Σίτι.



Ντέρμπι για γερά νεύρα στο Old Trafford, φαβορί η Άρσεναλ, όχι ωστόσο στον βαθμό που να δικαιολογεί τις αποδόσεις. Το συνδυαστικό στοίχημα Over 1,5 γκολ 2ο ημίχρονο & Γκαρνάτσο Over 0,5 προσπάθειες στην εστία σε απόδοση 3.25 στο Bet Builder της Stoiximan.

