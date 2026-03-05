O Γκιώνης εκτός ημιτελικών στο WTT Feeder του Ντίσελντορφ

Ο Παναγιώτης Γκιώνης ηττήθηκε από τον Λούκα Μλαντένοβιτς με 3-1 σετ και πλασαρίστηκε στις θέσεις 5-8 στο WTT Feeder του Ντίσελντορφ.

Ο Παναγιώτης Γκιώνης ολοκλήρωσε στον γύρο των «8» τη νέα πετυχημένη πορεία του σε τουρνουά World Table Tennis Feeder. Αφού το μεσημέρι της Πέμπτης (05/03) έκανε ένα ακόμα βήμα στο Ντίσελντορφ βγάζοντας έξω από τη συνέχεια το 2ο φαβορί του απλού, το βράδυ κάμφθηκε σε ισορροπημένο προημιτελικό από αθλητή με ιδιόμορφο στυλ παιχνιδιού.

Έτσι, στην πρώτη του συμμετοχή σε διεθνείς ατομικούς αγώνες για το 2026, πλασαρίστηκε στις θέσεις 5-8 του (πάντοτε δυνατού) γερμανικού Feeder και σίγουρα πέρα από την καλή αγωνιστική παρουσία κρατά ότι με τις νίκες του θα έχει σημαντικό όφελος στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο τοπ Έλληνας αθλητής (νούμερο 204 σήμερα στην παγκόσμια κατάταξη) ξεπέρασε αρχικά τον Ιάπωνα Καζούκι Χαμάντα, ένα δεδομένα πολύ ψηλό ασιατικό εμπόδιο. Πιστοποίησε κι εκεί την καλή του κατάσταση και πήγε αργότερα με υψηλό ηθικό να διεκδικήσει την είσοδο στα ημιτελικά.

Ο νέος αντίπαλος, ο Λούκα Μλαντένοβιτς από το Λουξεμβούργο, έχει λιγότερη ποιότητα από τον Ασιάτη, αλλά διαχρονικά ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ήταν σαφές ότι ο Γκιώνης δεν βολευόταν, ωστόσο τα έδωσε όλα και σαφώς μπορούσε να φτάσει στην τελική επικράτηση. O ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Βατσακλής ήταν και σε αυτή την αποστολή στην τεχνική καθοδήγηση του έξι φορές Olympians.



Ακολούθησε σωστή τακτική και ήθελε από τη μια πλευρά τις απαντήσεις στις συνεχείς σπρωχτές μπάλες του αντιπάλου κι από την άλλη τις δυνατές και σταθερές επιθέσεις. Έκανε τεράστια προσπάθεια με συνεχή κίνηση μπρος-πίσω και φάνηκε ότι το πιο σημαντικό ήταν το 3ο σετ. Το έχασε στο όριο και μετά ίσως και να κουράστηκε κάπως κι έχασε τον ρυθμό του για να γραφτεί το τελικό 3-1 (13-11, 9-11, 11-9, 11-5).

.

Σετ με διακυμάνσεις είχε η αρχή του αγώνα με τον Γκιώνη να βάζει αναγκαστικά πολύ στο παιχνίδι του τη forehand επίθεση. Από 7-9 απέκτησε σετ μπολ και είδε τον αντίπαλο να ισοφαρίζει με άπιαστο «σόρι» (φιλέ και μέσα) και τελικά να επικρατεί στην παράταση.

O Μλαντένοβιτς έφτασε και στο +3 στο 2ο σετ όταν προηγήθηκε 9-6. Ο πολύπειρος αμυντικός όμως, δεν έχασε την ψυχραιμία του, άντεξε σε πολύ απαιτητικά ράλι και ισοφάρισε με πέντε διαδοχικούς πόντους.

Αυτό το σκηνικό έγινε από την… ανάποδη στο 3ο σετ, αλλά κι εκεί αντέδρασε πετυχημένα και μετέτρεψε το 5-0 σε 5-4 υποχρεώνοντας τον αθλητή από το δουκάτο να κάνει χρήση του τάιμ άουτ. Στην επιστροφή πέρασε και μπροστά ώσπου κι αυτό το σετ κρίθηκε με οριακή διαφορά και στην μπαλιά παραπάνω.

Στο 4ο σετ ο Μλαντένοβιτς απέκτησε αμέσως προβάδισμα (3-0) συνδυάζοντας με επιθέσεις κι από τις δύο πλευρές τις μπάλες με το αντί σπιν. Σταδιακά το αύξησε και ο πρωταθλητής μας δεν μπόρεσε να βρει αντίδραση. Ο Μλαντένοβιτς αναδείχτηκε νικητής πέρσι στην Ανδόρα στο Games of the Small States of Europe κι επίσης το 2025 πήγε στις θέσεις 9-16 στο WTT Feeder του Ότοτσεκ (Σλοβενία) και το WTT Feeder II του Ντίσελντορφ.