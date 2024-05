Η «Χρυσή Μπάλα» που είχε πάρει ο Ντιέγκο Μαραντόνα ως MVP του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986 θα τεθεί σε δημοπρασία στις 6 Ιουνίου.

Ένα από τα πιο ξεχωριστά βραβεία της τροπαιοθήκης του Ντιέγκο Μαραντόνα θα τεθεί σε δημοπρασία. Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (7/5) ο οίκος δημοπρασιών Aguttes στις 6 Ιουνίου θα δημοπρατηθεί η «Χρυσή Μπάλα» του «Θεού» και παρόλο που δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη η τιμή εκκίνησης αναμένεται να κοστίζει αρκετά εκατομμύρια.

Προφανώς μιλάμε για το βραβείο που είχε πάρει ο Ντιεγκίτο ως MVP του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986, το οποίο έχει την ονομασία «Golden Ball» και είναι τελείως διαφορετικό βραβείο από το «Ballon d'Or» του France Football, το οποίο μέχρι το 1995 πήγαινε μόνο σε Ευρωπαίους ποδοσαφαιριστές.

