Εκπληκτική εμφάνιση για τον 27χρονο φορ της ΑΪΚ Στοκχόλμης, με δύο γκολ και μία ασίστ στο εμφατικό 6-2 της ομάδας του απέναντι στη Νόρκεπινγκ (5/5).

Σε εξαιρετική ημέρα βρέθηκε ο Κύπριος επιθετικός, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στη μεγάλη νίκη της ομάδας του με «εξάρα», για την 7η αγωνιστική της Άλσβενσκαν.

Μετά το γκολ για το 3-0 στο 45+2', ο ίδιος σκόραρε και πάλι στο 76', για το 5-2!

Τέλος, στο 85ο λεπτό μοίρασε μία ασίστ ώστε να διαμορφωθεί το τελικό 6-2 υπέρ της ΑΪΚ Στοκχόλμης! Με τα δύο σημερινά τέρματα, έφτασε τα τέσσερα σε μόλις επτά αγώνες!

🏁 L’AIK en colle un 5ème et confirme très certainement sa victoire !



Le chypriote Ioannis Pittas y va de son doublé, et permet à l’AIK de désormais mener par 3 but d’écart. 5-2 au total.



🎥 @dplus_sportSE pic.twitter.com/RJpoDRsFcO