Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έδωσε προβάδισμα στην Αλ Νασρ απέναντι στην Αλ Καλίτζ με πολύ εντυπωσιακό τρόπο!

Το βράδυ της Τετάρτης (01/05), η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο αντιμετώπισε την Αλ Καλίτζ στον ημιτελικό του King's Cup στο στάδιο «Al Awwal».

Με τη συμπλήρωση 16 λεπτών στο ρολόι, ο CR7 βρέθηκε με την μπάλα στην κατοχή του, ακριβώς στο όριο της μεγάλης περιοχής μετά από λάθος του τερματοφύλακα της Αλ Καλίτζ. Παρότι ήταν με την πλάτη του στο τέρμα, ο Πορτογάλος σταρ δοκίμασε ένα εξαιρετικό γυριστό αριστερό βολέ στέλνοντας την μπάλα στην εστία κι «ανάγκασε» τους χρήστες των social media να τού υποκλιθούν!

Ο Σαντιό Μανέ στη συνέχεια διπλασίασε το προβάδισμα της Αλ Νασρ στο 37ο λεπτό από το σημείο του πέναλτι, ενώ λίγο πριν την συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού και πάλι ο Κριστιάνο βρήκε δίχτυα για το 3-0 της ομάδας του. Το γκολ της τιμής για την Αλ Καλίτζ πέτυχε στο 82' ο Αλ Τοράις.

Ο CR7 βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα τη σεζόν 23/24, έχοντας πετύχει 37 γκολ και μοιράσει 12 ασίστ σε 39 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Δείτε το εντυπωσιακό τέρμα:

CRISTIANO RONALDO WHAT A GOAL



THE GREATEST OF ALL TIME



pic.twitter.com/ZFK9db6dh5