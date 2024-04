Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο θα παραμείνει στον πάγκο της Πόρτο, καθώς υπέγραψε νέο συμβόλαιο με το κλαμπ της Πορτογαλίας, έως και το καλοκαίρι του 2028.

To έργο του Σέρτζιο Κονσεϊσάο στην Πόρτο θα συνεχιστεί. Οι Δράκοι ανακοίνωσαν την ανανέωση της συναργασίας τους με τον Πορτογάλο τεχνικό, χωρίς να διευκρινίζουν τη χρονική διάρκεια του νέου συμβολαίου, όμως όπως έγινε γνωστό από δημοσιεύματα ο 49χρονος κόουτς θα παραμείνει στο «Ντραγκάο» (τουλάχιστον) μέχρι και το καλοκαίρι του 2028.

Ο Πορτογάλος προπονητής είχε μπει στους τελευταίους μήνες του συμβολαίου του και παρόλο που είχε προσελκύσει ενδιαφέρον άλλων ομάδων επέλεξε να συνεχίσει στην Πόρτο, την οποία ανέλαβε το 2017.

