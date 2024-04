Απίστευτο σκηνικό στην Ιρλανδία, νεαρός οπαδός μπούκαρε εντός του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου της Ντέρι Σίτι και έκοβε βόλτες κρατώντας στο χέρι του... καπνογόνο!

Συγκεκριμένα, η αναμέτρηση ανάμεσα στην Ντέρι Σίτι και τη Σάμροκ Ρόβερς για το πρωτάθλημα της Ιρλανδίας, διεκόπη προσωρινά στις καθυστερήσεις του αγώνα, καθώς ένα καπνογόνο εκτοξεύτηκε από την κερκίδα στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας φωτιά στον χλοοτάπητα του γηπέδου.

Απτόητος, ένας νεαρός οπαδός έτρεξε στη συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο παίρνοντας το καπνογόνο στα χέρια του και άρχισε να τρέχει ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές, προκαλώντας... τρόμο σε όσους βρέθηκαν στο γήπεδο.

Για την ιστορία του ματς, η Σάμροκ επικράτησε εκτός έδρας της Ντέρι με 3-1 και την προσπέρασε στη βαθμολογία αφήνοντάς τη στην 4η θέση με 16 βάθμους, ενώ εκείνη ανέβηκε στην 3η με 18 πόντους.

Flare thrown onto side of pitch at Brandywell, probably burning a chunk of the astro, then a child runs onto pitch, picks up flare and runs off with it. Totally normal pic.twitter.com/ieHMgpOBup