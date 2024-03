Σε έξαλλη κατάσταση βρέθηκε ο προπονητής της Πόρτο, Σέρζιο Κονσεϊσάο, καθώς χαστούκισε διαιτητή αγώνα ακαδημιών των Δράκων στην Ισπανία.

Σε νέες περιπέτειες μπήκε ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο, καθώς ο δήμαρχος της Ουέλβα υποστηρίζει πως ο Πορτογάλος τεχνικός χαστούκισε τον διαιτητή της αναμέτρησης των Ακαδημιών της Πόρτο απέναντι στη Σεβίλλη στην Ισπανία.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, στο παρακάτω video φαίνεται να χαστουκίζει τον ρέφερι του αγώνα των τμημάτων υποδομής των Δράκων και στη συνέχεια ακολούθησε η καταγγελία του δημάρχου της Ουέλβα, Μανουέλ Μπαρόσο Βαλντές, ο οποίος τόνισε πως εκτός του διαιτητή δέχθηκε και ο ίδιος επίθεση. Επιπλέον, το στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης τόνισε πως θα ακολουθήσει τη νομική οδό κατά του Κονσεϊσάο.

«Ο διαιτητής σφύριξε για τελευταία φορά και τότε ένας υπάλληλος με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι θα τον χτυπούσαν. Έτρεξα να τον υπερασπιστώ. Ήταν έτοιμος να μπει στο τούνελ των αποδυτηρίων. Πριν μπει ένας από αυτούς τον χαστούκισε. Στάθηκα στη μέση, λειτουργώντας ως ασπίδα και τους ρώτησα "ποιοι είστε εσείς που μπουκάρετε στο γήπεδο". Ένας από αυτούς μου απάντησε λέγοντας "ξέρεις σε ποιον μιλάς".

Εκείνη την ώρα αυτοπροσδιορίστηκα ως δήμαρχος της Ουέλβα και του είπα: "Συγγνώμη, δεν έχεις κανένα λόγο να πηδήξεις εδώ, πόσο μάλλον να επιτεθείς σε κανέναν". Μετά άρχισαν να με προσβάλλουν, να με περιφρονούν. Με έσπρωξαν, με γρατσούνισαν στο λαιμό και προσπάθησα να αντισταθώ σπρώχνοντάς τους. Είχαμε μεγάλο καυγά μέσα», ανέφερε ο δήμαρχος της Ουέλβα, Μπαρόσο και πρόσθεσε:

«Άρχισαν να έρχονται και αρκετά μέλη της Πόρτο, ενώ μπλέχτηκαν ταυτόχρονα οι οπαδοί της Πόρτο και της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς η εικόνα ήταν επώδυνη, ειδικά για τα πιτσιρίκια, που έφυγαν ακόμη και από τις εγκαταστάσεις κλαίγοντας. Όσο διαδραματίζονταν αυτά, έμαθα πως ο άνθρωπος αυτός είναι ο προπονητής της Πόρτο. Του είπα "δεν ντρέπεσαι να είσαι προπονητής - επικεφαλής αυτής της ομάδας και να μου δείχνεις τέτοια ασέβεια". Εκείνος συνέχισε να με απειλεί με θάνατο.

Έχω κάνει καταγγελία σε προσωπικό επίπεδο για επίθεση κατά της αρχής. Θα ζητήσουμε την τιμωρία του και μέσω του Αθλητικού Νόμου. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος όπως αυτός πρέπει να τιμωρηθεί, ειδικά όταν δίνει αυτή την εικόνα στα πιτσιρίκια».



Manuel Barroso Valdés e Sérgio Conceição trocaram acusações de agressão na sequência dos acontecimentos que ocorreram no torneio infantil Gañafote no último domingo, no final da partida entre o FC Porto e o Sevilha.

