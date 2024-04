Σεφτσένκο: «Οι διαιτητές στην Ουκρανία θα περνούν από ανιχνευτές ψεύδους!»

Ο Αντρέι Σεφτσένκο παίρνει δραστικά μέτρα για τη διαιτησία στην Ουκρανία και ανακοίνωσε πως οι διαιτητές θα περνούν πριν τα παιχνίδια από ανιχνευτές ψεύδους.

Το ουκρανικό ποδόσφαιρο μαστίζεται τα τελευταία χρόνια από κατηγορίες για ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένων ομάδων, δωροδοκίες, στημένους αγώνες και ο Αντρέι Σεφτσένκο θέλει να εξαλείψει μια για πάντα τέτοιου είδους φαινόμενα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Athletic», ο επικεφαλής της ουκρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αποφάσισε ότι οι διαιτητές και οι βοηθοί τους θα πρέπει να περνούν από ανιχνευτή ψεύδους, για να μπορούν να «σφυρίζουν» ποδοσφαιρικούς αγώνες του ουκρανικού πρωταθλήματος.

Πρόκειται για μια απόφαση που πάρθηκε σε συνεργασία του Σεφτσένκο με τη νέα επικεφαλής της ουκρανικής διαιτησίας, Κατερίνα Μονζούλ, που αποτελεί μία από τις κορυφαίες γυναίκες που πέρασαν από τον χώρο της διαιτησίας.

