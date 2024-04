Θέλω να βλέπω μπάλα: Με ελληνικές μάχες στο Conference League

Οι ευρωπαϊκές μάχες κορυφώνονται με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να θέλουν να βάλουν τις βάσει πρόκριση στους 4 του Conference League απέναντι σε Φενέρμπαχτσε και Κλαμπ Μπριζ αντίστοιχα.

Κλαμπ Μπριζ-ΠΑΟΚ (11/4. 22.00): Τα περισσότερα ματς των Βέλγων είναι over 2,5 ενώ κι ο ΠΑΟΚ είναι μια επιθετική ομάδα. Το goal/goal και το over 2,5 της Novibet σε απόδοση 2,09 το θεωρούμε εξαιρετική ευκαιρία και θα το πάρουμε.

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (11/4, 19.45): Θα πάμε με την έδρα του Ολυμπιακού που είναι sold out αλλά και με το φορμάρισμα της ομάδας του Μεντιλίμπαρ. Οι δύο άμυνες δύσκολα ωστόσο δεν θα παραβιαστούν και δεν βλέπουμε το πώς θα ξεφύγει αυτό το ματς από το over 2,5. Το combo στη Novibet με 1 και over 2,5 σε απόδοση 3,75 είναι ένα σημείο πολύ πιθανό να το δούμε στο Φάληρο.

Λίβερπουλ - Αταλάντα (11/4, 22.00): Οι Reds θέλουν το Europa League και κόντρα στην Αταλάντα θέλουν να βάλουν τις βάσεις για πρόκριση γιατί ξέρουν ότι στην Ιταλία μόνο εύκολο έργο δεν θα έχουν. Θα πάμε με τη δύναμη του Άνφιλντ και την ποιότητα της ομάδας του Κλοπ που θα θέλει στο φινάλε του στο Μέρσισαϊντ να κατακτήσει ό,τι περισσότερο μπορεί. Το combo της Novibet 1 και over 1,5 σε απόδοση 1,50 είναι αξιοπρεπέστατο και θα πάμε μ' αυτό.

Λεβερκούζεν - Γουέστ Χαμ (11/4, 22.00): Οι Γερμανοί φέτος τα... σπάνε και φυσικά θα πάμε τόσο με την έδρα όσο και με το κίνητρο αλλά και το φορμάρισμα της ομάδας του Τσάμπι Αλόνσο. Η νίκη με over 1,5 στη Novibet σε απόδοση 1,67 είναι η επιλογή που θα ψωνίσουμε.

