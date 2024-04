Αρνητικός πρωταγωνιστής στην ήττα της Αλ Νασρ από την Αλ Χιλάλ υπήρξε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Εκτός εαυτού ο Κριστιάνο Ρονάλντο! Η Αλ Χιλάλ επικράτησε 2-1 της Αλ Νασρ και προκρίθηκε στον τελικό του σαουδαραβικού Super Cup, σε ένα παιχνίδι που στιγματίστηκε από το... show του Πορτογάλου.

🚨🇸🇦| Cristiano Ronaldo sent off. Al-Hilal are heading to the Final. pic.twitter.com/oEyeOGNPBc

🚨 Cristiano Ronaldo almost tried to punch Referee with the ball after he got sent off with the Red Card



Most arrogent footballer of all time 🤦pic.twitter.com/RiUxEwIDbA