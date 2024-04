Ο Μεσούτ Οζίλ δεν έχει καμία σχέση με τα... ποδοσφαιρικά του χρόνια, με τη σωματική του μεταμόρφωση να γίνεται viral στα social media.

Ο χρόνος πλέον για τον Μεσούτ Οζίλ είναι άπλετος μετά την απόφασή του να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά παπούτσια, όμως η γυμναστική παραμένει η ζωή του!

Σε αντίθεση με άλλους ποδοσφαιριστές που μετά την καριέρα τους αποφασίζουν να απολαύσουν μια χαλαρή καθημερινότητα με «παραστρατήματα» που δεν μπορούσαν να κάνουν ενώ ήταν ακόμα ενεργοί ποδοσφαιριστές, ο Γερμανός το έχει ρίξει στο γυμναστήριο.

Τα αποτελέσματα μάλιστα μιλούν από μόνα τους, καθώς ο Οζίλ δεν μοιάζει καθόλου με εκείνο το λιγνό κορμί που μπορούσε να κινηθεί με μαεστρία στον αγωνιστικό χώρο. Αντίθετα, πλέον οι... μυς κάνουν απόλυτο κουμάντο!

Σε βίντεο που ανάρτησε στα social media ο 35χρονος σηκώνει βάρη και έχει... θεριέψει επικίνδυνα, με τη μεταμόρφωσή του να γίνεται viral στα social media.

😳🇹🇷 Mesut Özil is going crazy in the gym! 💪 pic.twitter.com/Qgt2teyGxZ