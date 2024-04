Η Φρίντα Μάανουμ της Άρσεναλ κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του τελικού του Conti Cup εναντίον της Τσέλσι (31/03) και μεταφέρθηκε με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου. Η μέσος ανέκτησε γρήγορα τις αισθήσεις της και είναι σταθερή.

Στο 95ο λεπτό του ντέρμπι της Άρσεναλ με την Τσέλσι για το Λιγκ Καπ, η μέσος των Gunners Φρίντα Μάανουμ κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο έχοντας χάσει τις αισθήσεις της.

Δίπλα της έσπευσαν ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό τα οποία τήν περικύκλωσαν και με φορείο τη μετέφεραν εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο κόσμος στο «Μολινό» παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα για σχεδόν 10 λεπτά κατά τη διάρκεια των οποίων η 24χρονη διεθνή Νορβηγίδα λάμβανε ιατρική φροντίδα.

Η Άρσεναλ δημοσίευσε μια ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της Μάανουμ στο twitter, λέγοντας: «Η Φρίντα έχει τις αισθήσεις της, μιλάει και είναι σε σταθερή κατάσταση. Θα συνεχίσει να παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα. Είμαστε όλοι μαζί σου, Φρίντα».

Η ατιτία της κατάρρευσης παραμένει ακόμα άγνωστη, όμως σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, επέστρεψε πίσω με όλη την υπόλοιπη αποστολή της ομάδας.

Told Frida Maanum did not need to go to hospital and travelled back with her Arsenal team-mates, which is a very positive sign. #afc

Frida is conscious, talking and in a stable condition.



She will continue to be monitored closely by our medical team.



We're all with you, Frida ❤️