Ο Καρέτσας έδωσε ασίστ αλλά άφησε τη Γκενκ με δέκα παίκτες (vid)

Για ακόμα ένα ματς με την Κ23 της Γκενκ, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είχε άμεση σχέση με γκολ (ασίστ) αλλά άφησε την ομάδα με δέκα παίκτες από το 52'.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν σταματά να εντυπωσιάζει στο Βέλγιο και για αυτό έχει ξεκινήσει να συμπεριλαμβάνεται και στις αποστολές της πρώτης ομάδας.

NOAH ADEDEJI-STERNBERG 🇧🇪🇩🇪🇳🇬(2005) DRAWS LEVEL WITH AN ABSOLUTE!!!

KONSTANTINOS KARETSAS 🇧🇪🇬🇷(2007) WITH A LOVELY ASSIST!!!pic.twitter.com/te91oqfrsh