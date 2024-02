Το Gazzetta καταπιάνεται από την ανθεκτικότητα που έχουν τα παιδιά του Συλαϊδόπουλου και μετά τη νέα μεγάλη επιτυχία κόντρα στη Λανς, εξηγεί γιατί ο Ολυμπιακός βρίσκεται στις οκτώ καλύτερες ομάδες του UEFA Youth League.

Η κορυφαία ακαδημία της Μασία (Μπαρτσελόνα), η κάτοχος του περσινού τίτλου του UEFA Youth League, Άλκμααρ, η Μάντσεστερ Σίτι που έχει ρίξει εκατομμύρια για τις ακαδημίες της, η σπουδαία Ντόρτμουντ, η πρωτοπόρος της Ιταλίας, Ίντερ του Κίβου, η Σάλτσμπουργκ που πέρσι έφτασε σαρωτικά μέχρι τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, το «φυτώριο» της Μπενφίκα και στο τέλος η Άρσεναλ.

