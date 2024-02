Ο Κουν Αγουέρο θα ξεκινήσει τις προπονήσεις με την Ιντεπεντιέντε και μαζί με τον Κάρλος Τέβες που είναι προπονητής της ομάδας, θα εξετάσουν το ενδεχόμενο της επιστροφής του στους αγωνιστικούς χώρους!

Έχουν περάσει 2,5 χρόνια από την ημέρα που ο Σέρχιο Αγουέρο αναγκάστηκε να βάλει πρόωρο τέλος στην καριέρα του λόγω του προβλήματος που εμφάνισε η καρδιά του. Ο Αργεντίνος επιθετικός έχει μιλήσει ουκ ολίγες φορές για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε. Ωστόσο φαίνεται πως βρίσκεται μια ανάσα από την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση!

Σύμφωνα με τα Μέσα της Αργεντινής, ο Αγουέρο έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ανθρώπους της πρώτης του ομάδας, Ιντεπεντιέντε και αναμένεται να μπει στις προπονήσεις εντός της εβδομάδας. Ο 35χρονος επικοινώνησε με τον Κάρλος Τέβες ο οποίος είναι ο προπονητής, με τον «Απάτσι» να δίνει το «οκ». Μάλιστα, ο Τέβες και οι υπόλοιποι άνθρωποι της Ιντεπεντιέντε θα δώσουν αρκετό χρόνο στον Αγουέρο με σκοπό να δουν εάν γίνεται να μπει σε φουλ ρυθμούς και να επιστρέψει και με τη... βούλα στην αγωνιστική δράση ώστε να βοηθήσει για το υπόλοιπο της σεζόν, όπως αποκαλύπτει η Dsports Radio.

Με τη φανέλα της Ιντεπεντιέτε ο Αγουέρο έχει αγωνιστεί συνολικά 54 φορές την περίοδο 2003-2006, έχοντας πετύχει σε αυτό το διάστημα 23 γκολ πριν κάνει το μεγάλο βήμα για την Ευρώπη και την Ατλέτικο Μαδρίτης.

