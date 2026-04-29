Οι υποχρεώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά ολοκληρώθηκαν στο τουρνουά της Μαδρίτης, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στο ταμπλό του διπλού.

Μετά το μονό και την ήττα από τον Κάσπερ Ρουντ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε και στο ταμπλό του διπλού. Μαζί με τον Λουτσιάνο Νταρντέρι, ο Έλληνας τενίστας έχασε στον δεύτερο γύρο από το ζευγάρι των Γκίδο Αντρέοτσι και Μανουέλ Γκινάρ.

Ένας αγώνας ανταγωνιστικός, ο οποίος κρίθηκε στο super tie-break. Η ομάδα του 27χρονου κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στην αναμέτρηση με 7-5. Ωστόσο η αντίδραση των Αντρέοτσι και Γκινάρ ήταν κυριαρχική μιας και με 6-1 έστειλαν το ματς στο super tie-break.

Εκεί, οι αντίπαλοι των Τσιτσιπά και Νταρντέρι είχαν το πάνω χέρι. Προηγήθηκαν με 9-5, αλλά δέχθηκαν πολύ γρήγορα την ισοφάριση (9-9). Βέβαια, η ομάδα του Έλληνα τενίστα δεν κατάφερε να πετύχει την απόλυτη ανατροπή, χάνοντας εν τέλει με 11-9 στο super tie-break, μένοντας παράλληλα εκτός τουρνουά.