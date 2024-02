Η χαμένη ευκαιρία της χρονιάς στην Αυστραλία! (vid)

Την ευκαιρία της χρονιάς κατάφερε να χάσει ο επιθετικός της Σίντεϊ, Πάτρικ Γουντ, αστοχώντας μπροστά σε κενή εστία από τα δύο μέτρα!

Όλα χάνονται και όλα μπαίνουν. Αυτό ωστόσο που έχασε ο επιθετικός της Σίντεϊ, ίσως και να μη χάνεται... Στον αγώνα του αυστραλιανού πρωταθλήματος ανάμεσα στη Σέντραλ Κοουστ Μάρινες και τη Σίντεϊ ο φορ των φιλοξενούμενων, Πάτρικ Γουντ, έχασε την ευκαιρία της χρονιάς.

Ο Γουντ εκμεταλλεύτηκε το κακό κοντρόλ του αντίπαλου τερματοφύλακα και αφού του έκλεψε την μπάλα βρέθηκε μπροστά σε κενή εστία. Το τελείωμα του ωστόσο ήταν απογοητευτικό, καθώς κατάφερε να αστοχήσει από τα δύο μέτρα και να χάσει μια από τις πιο απίθανες ευκαιρίες της χρονιάς.

Για την ιστορία, η Σίντεϊ επικράτησε εύκολα με 3-1 απέναντι στην 2η του βαθμολογικού πίνακα, με τον Γουντ πάντως να μη βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα...

🗣️ “That is the most astonishing miss!”



Sydney FC’s Patrick Wood produced one of the worst misses you’ll ever see 🤯❌pic.twitter.com/qbSJFfDe1Q