Ο Νεϊμάρ με story του στο Instagram έστειλε την απάντηση του στους «haters» που τον κοροϊδεύουν για τα κιλά που έχει πάρει μετά τον τραυματισμό του.

Σε περίοδο αποκατάστασης βρίσκεται ο Νεϊμάρ. Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ υπέστη ρήξη χιαστού και μηνίσκου τον περασμένο Οκτώβριο και θα μείνει εκτός για τους επόμενους μήνες. Ακόμα και τώρα o 31χρονος ακραίος επιθετικός τραβάει τα βλέμματα.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου φωτογραφίες του Νεϊμάρ, στις οποίες φαίνεται να έχει πάρει κάποια κιλά και αρκετοί haters τον κοροϊδεύουν και τον αποκαλούν χοντρό. Ο Βραζιλιάνος με story του στο Instagram έδειξε την κοιλιά του και απάντησε στους επικριτές του με χειρονομία.

«Υπέρβαρος, εντάξει. Αλλά χοντρός; Δεν το νομίζω. Ρουφήχτε το, haters! Παρατήστε τα ή φύγετε», ανέφερε στο video ο Νεϊμάρ.

🚨🚨| Neymar responds to those who claim he is overweight:



"Okay, overweight. But fat? I don't think so! Take it, haters! Give it up or run away!"pic.twitter.com/EkV1oEyRJ4