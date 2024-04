Βίντεο που δείχνει τον Νεϊμάρ να παίζει online poker στο κινητό του ενώ βρίσκεται στα γενέθλια της κόρης του έχει γίνει viral έγινε στα social media.

Ο Νεϊμάρ «πιάστηκε» να παίζει online πόκερ ενώ γιορτάζει τα γενέθλια της κόρης του, και τα social media «βράζουν» με τον σούπερ σταρ της Αλ Χιλάλ.

Ο Βραζιλιάνος καλωσόρισε πέρυσι τη γέννηση της κόρης του Μαβί με την πρώην σύντροφό του Μπρούνα Μπιανκάρντι και το ζευγάρι γιόρτασε πρόσφατα τη συμπλήρωση των έξι μηνών της.

Ωστόσο, σε ένα βίντεο που έχει γίνει πλέον viral, ο «Νέι» εντοπίστηκε να μην προσέχει πλήρως τί συμβαίνει καθώς παίζει έναν γύρο online πόκερ, ένα παιχνίδι που έχει παραδεχτεί ότι δεν μπορεί να... χορτάσει.

Στο βίντεο, Νεϊμάρ και Μπινακάρντι φαίνονται να κρατούν το μικρό κοριτσάκι μαζί με τη λεζάντα: «Έξι μήνες της πιο όμορφης πριγκίπισσας».

Ο Βραζιλιάνος κρατάει το ένα χέρι της κόρης του, αλλά γυρίζει προς τα αριστερά και χτυπά την οθόνη του τηλεφώνου του, προτού επανέλθει στη γιορτή.

Δείτε το:

this guy neymar is absolutely finished



bro is gambling on poker in the middle of his daughters birthday 😭😭😭😭 pic.twitter.com/3bQ3MWrIty