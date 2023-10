Ο Νεϊμάρ θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, καθώς όπως έδειξαν οι εξετάσεις του υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο.

Τα χειρότερα δυνατά νέα προέκυψαν από τις εξετάσεις του Νεϊμάρ! Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ τραυματίστηκε σοβαρά στην ήττα της Σελεσάο από την Ουρουγουάη, αποχώρησε με πατερίτσες και η τελική διάγνωση είναι πως υπέστη ρήξη τόσο πρόσθιου χιαστού συνδέσμου όσο και μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο και τις επόμενες ημέρες θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να κάνει την απαραίτητη επέμβαση του.

Όπως είναι προφανές ο 31χρονος εξτρέμ θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, καθώς η απουσία του θα είναι πολύμηνη (πιθανότατα οκτώ μήνες) και το διάστημα της αποθεραπείας του θα κριθεί από την πορεία της αποθεραπείας του. Με βάση αυτά τα δεδομένα η συμμετοχή του στο Copa America του 2024 κρίνεται ως αμφίβολη. Θυμίζουμε πως το τουρνουά θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ και θα κάνει σέντρα στις 14 Ιουνίου.

Από το 2018 ο Νεϊμάρ έχει υποστεί 16 τραυματισμούς και έχει μείνει εκτός δράσης για 640 ημέρες, φυσικά ποτέ στην καριέρα του δεν είχε ταλαιπωρηθεί από τόσο σοβαρό πρόβλημα, όπως ο τραυματισμός που αποκόμισε στον αγώνα με τη Ουρουγουάη.

Θυμίζουμε πως η Αλ Χιλάλ τον αγόρασε το περασμένο καλοκαίρι από την Παρί Σεν Ζερμέν αντί 90 εκατομμυρίων ευρώ και του προσέφερε διετές συμβόλαιο με απολαβές ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ. Με τους Σαουδάραβες μέτρησε στην πρώτη του σεζόν πέντε εμφανίσεις με ένα γκολ και τρεις ασίστ.

The medical tests “NEYMAR ” underwent, confirmed the Anterior Cruciate Ligament and Meniscus tear injury in his knee, he will be going through surgery and then a treatment program that will be determined later..



