Σάλος με την φωτογραφία του υπέρβαρου Νεϊμάρ που πολλοί αμφισβητούν

Ανησυχία έχουν προκαλέσει οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν στη Βραζιλία όπου ο Νεϊμάρ απεικονίζεται εμφανώς υπέρβαρος.

Από το ένα πάρτι στο άλλο πηγαίνει το τελευταίο διάστημα ο Νεϊμάρ. Λίγες εβδομάδες μετά το μεγάλο πάρτι που διοργάνωσε ο ίδιος, ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ έδωσε το «παρών» στα γενέθλια του Ρομάριο. Ένα μεγάλο πάρτι που διοργάνωσε ο παλαίμαχος σταρ της «Σελεσάο» ο οποίος κάλεσε φυσικά και τον Νεϊμάρ.

Μόνο που η εικόνα του άσου της Αλ Αχλί που αναρρώνει από τη ρήξη χιαστού που υπέστη, προκάλεσε έντονη ανησυχία στη Βραζιλία. Ο Νεϊμάρ εμφανίστηκε εμφανώς υπέρβαρος στο πάρτι, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα από τα Μέσα της Βραζιλίας.

Τι ισχύει ωστόσο; Άλλοι λένε ότι οι φωτογραφίες έχουν δεχτεί επεξεργασία. Άλλοι στηρίζουν ότι ναι μεν είναι αληθινές, ωστόσο ο Νεϊμάρ φοράει πιο... χαλαρά ρούχα με αποτέλεσμα να προσθέτουν βάρος μονάχα στο... μάτι. Με βάση τα όσα κυκλοφορούν, μάλλον το τελευταίο είναι αυτό που ισχύει...

Im from brazil and pics are legit. They were taken was this weekend on Romario's birthday party pic.twitter.com/YiRPGo9Ctb