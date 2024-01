Παίκτες στην Ισπανία απομάκρυναν πινακίδα για να φτάσει ασθενοφόρο στις εξέδρες! (vid)

Ηρωική κίνηση από τους παίκτες των Ρασίνγκ Φερόλ και Ρεάλ Οβιέδο, οι οποίοι έσπευσαν να απομακρύνουν διαφημιστική πινακίδα για να περάσει ασθενοφόρο προς τις εξέδρες!

Ιατρική ανάγκη προέκυψε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Ρασίνγκ Φερόλ και Ρεάλ Οβιέδο στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, με τους ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων να πρωταγωνιστούν με τις ενέργειές τους κι εκτός αγωνιστικού πλαισίου.

Την ώρα που το ασθενοφόρο πάτησε το χορτάρι αλλά βρήκε... εμπόδιο προς τις κερκίδες, οι ποδοσφαιριστές μαζί με τη συνδρομή δημοσιογράφων και ανθρώπων της ασφάλειας έσπευσαν να απομακρύνουν την διαφημιστική πινακίδα και να ανοίξουν δρόμο.

Τελικά το ασθενοφόρο κατάφερε να περάσει για να παρέχει τις πρώτες βοήθειες σε άνθρωπο της ασφάλειας του γηπέδου που χρειαζόταν επειγόντως ιατρική φροντίδα.

