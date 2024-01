Ο Γιαν Εμβιλά παραμένειε ελεύθερος μετά την αποχώρηση του από τον Ολυμπιακό και σύμφωνα με τον Σάντι Αούνα του Foot Mercato βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Σάντερλαντ.

Χωρίς ομάδα παραμένει από το καλοκαίρι ο Γιαν Εμβιλά. Ο Γάλλος χαφ αποχώρησε από τον Ολυμπιακό μετά από τρία χρόνια και παρόλο που «συνδέθηκε» με αρκετά κλαμπ από Γαλλία, Αγγλία και Σαουδική Αραβία, όμως με καμία από αυτές δεν βρήκε τη χρυσή τομή, με αποτέλσμα να κυκλοφορεί ακόμα στην αγορά των ελεύθερων.

Σύμφωνα με τον Σάντι Αούνα του Foot Mercato ο 33χρονος μέσος έχει σοβαρό ενδιαφέρον από ομάδα της Championship. Ο λόγος για τη Σάντερλαντ, η οποία τον έχει σε περίοπτη θέση στη λίστα της και μάλιστα τις τελευταίες ημέρες υπήρξε και επαφή των Βρετανών με τους εκπροσώπους του ποδοσφαιριστή. Oι Μαύρες Γάτες βρίσκονται στην 7η θέση της δεύτερης κατηγορίας του Νησιού με 40 βαθμούς.

Με τα ερυθρόλευκα μέτρησε 140 εμφανίσεις με οκτώ γκολ, επτά ασίστ και σήκωσε δυο πρωταθλήματα. Στην τελευταία του σεζόν στον Πειραιά είχε 45 συμμετοχές και έδωσε δυο ασίστ.

