Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός με Super Ενισχυμένες και Stoiximan Master

Στις 19:30, η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ζόρικες οι κόντρες των δύο ομάδων τα τελευταία χρόνια, με μπόλικο σασπένς.



Η ομάδα του Αλμέιδα φτάνει στην αναμέτρηση με το ηθικό στα ύψη. Πέρασε νικηφόρα από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης», καθώς επικράτησε 2-1 του Ολυμπιακού. Πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων με Γκαρσία και Τσούμπερ, μείωσε ο Μασούρας στην εκπνοή του ημιχρόνου. Σπουδαίο τρίποντο για την ΑΕΚ στην κούρσα του τίτλου, καθώς την έφερε στο -2 από την κορυφή.



Ωστόσο δεν διαχειρίστηκε καλά τα δεδομένα στο Φάληρο και θα μπορούσε εύκολα να ισοφαριστεί. Επιθετικά παραμένει μια ομάδα με αξιοθαύμαστη συνέπεια δημιουργικά, ωστόσο δεν έχει την ανασταλτική συνοχή που την χαρακτήριζε πέρσι.



Με το ηθικό στα ύψη φτάνει στο ματς και ο Άρης, μετά τη νίκη 2-1 επί του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Η ομάδα του Μάντζιου πήρε σημαντικό τρίποντο στη μάχη των playoffs και έβαλε παράλληλα τέλος στο εκπληκτικό αήττητο σερί του «Δικεφάλου». Συνδυασμός που της δίνει ψυχολογία ενόψει της δύσκολης συνέχειας.



Άλλωστε για τον Άρη, το Κύπελλο είναι η μόνη διέξοδος για μια σημαντική διάκριση τη φετινή σεζόν, έστω κι αν ο δρόμος μέχρι τον τελικό είναι εξαιρετικά δύσβατος. Ροζ και Φετφατζίδης επέστρεψαν στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και προσφέρουν ποιοτικές λύσεις στο ροτέισον.



Στις 21:30 στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Οι «πράσινοι» μετράνε 2/2 με τον Τερίμ στον πάγκο τους. Μετά το 2-0 επί του ΠΑΣ Γιάννινα, ήρθε και το 2-1 επί του Παναιτωλικού. Έφτασε στο ζητούμενο στα δύο εντός έδρας ματς ο Παναθηναϊκός, δίχως ωστόσο να ικανοποιήσει απόλυτα με την απόδοση του.



Κατάφερε ωστόσο να πάρει ξανά κεφάλι στην κούρσα του τίτλου της Stoiximan Super League, στο +2 από ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και στο +8 από τον Ολυμπιακό. Ο Τερίμ προφανώς χρειάζεται χρόνο για να περάσει τις ιδέες του, ωστόσο οι υποχρεώσεις είναι συνεχόμενες και δυσκολεύουν το έργο του. Σταθερά παραγωγικός ο Παναθηναϊκός στην επίθεση, ωστόσο μοιάζει απαραίτητη η ενίσχυση στη γραμμή των στόπερ.



Το χειρότερο δυνατό ξεκίνημα στη χρονιά πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός. Μετά την ήττα - σοκ στην έδρα της Λαμίας, έφυγε με άδεια χέρια και από το ντέρμπι με την ΑΕΚ στο Φάληρο. Έμεινε πίσω στο σκορ με δύο γκολ, μείωσε με τον Μασούρα στο 44', ωστόσο το 1-2 δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε.



Καλύτερος στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός, μπορούσε να ισοφαρίσει, φωνάζει για ένα ακυρωθέν γκολ του Μασούρα και μια περίπτωση πέναλτι πάνω στον Ναβάρο. Ανασταλτικά πάντως έβγαλε ξανά αδυναμίες, έδειξε αδιάβαστος σε κομβικά σημεία του παιχνιδιού και για την ώρα ο Καρβαλιάλ δεν έχει καταφέρει να βελτιώσει τη συνολική λειτουργία της ομάδας του. Πολύ δύσκολα θα μπορέσουν οι Πειραιώτες να επιστρέψουν στη μάχη του τίτλου και η διοργάνωση του Κυπέλλου προσφέρει μια διέξοδο.



Πολλή τακτική, σκοπιμότητα και μειωμένο ρίσκο αναμένεται στο 90λεπτο της Λεωφόρου, από τη στιγμή που ακολουθεί ρεβάνς. Σαφώς πιο ήρεμος, με λιγότερη πίεση και ψυχολογία ο Παναθηναϊκός. Πληγωμένος ο Ολυμπιακός και επικίνδυνος, καθώς ψάχνει εναγωνίως να δώσει απαντήσεις.



