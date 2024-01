Ο διεθνής Γκαμπονέζος ποδοσφαιριστής του Ερυθρού Αστέρα, Γκέλορ Κάνγκα Κακού, θα απολογηθεί στην πειθαρχική επιτροπή της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αφρικής, καθώς είναι δηλωμένος πως γεννήθηκε το 1990, ενώ η μητέρα του έφυγε από τη ζωή το 1986.

Πειθαρχικά μπλεξίματα για τον Γκέλορ Κάνγκα Κακού. Η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αφρικής (CAF) έχει ανοίξει έρευνα για τον διεθνή Γκαμπονέζο χαφ του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος κατηγορείται για ψευδή δήλωση της ηλικίας του.

Ο Κάνγκα είναι δηλωμένος πως γεννήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου του 1990, όμως σύμφωνα με δημοσιεύματα κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα από τη στιγμή που η μητέρα του έφυγε από τη ζωή το 1986! Ο Γκαμπονέζος θα απολογηθεί άμεσα την πειθαρχική επιτροπή της CAF.

🚨🚨| Gabon national team player Guélor Kanga Kaku will be meeting the CAF disciplinary committee to explain why his mother died in 1986 but he was born in 1990.



[@beINSPORTS_EN] pic.twitter.com/JaVyzGz32E