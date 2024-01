Βραχεία αποδείχτηκε η θητεία του Γουέιν Ρούνεϊ στην τεχνική ηγεσία της Μπέρμιγχαμ Σίτι που ανακοίνωσε σήμερα (02/01)την απόλυσή του.

Ο Γουέιν Ρούνεϊ κέρδισε μόνο 2 από τους 15 αγώνες του στη Championship στο τιμόνι της Μπέρμιγχαμ, βλέποντας τον σύλλογο να διολισθαίνει από την 5η στην 20η θέση στον πίνακα και οι ιθύνοντες του συλλόγου αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη συνεργασία τους!

«Η Μπέρμιγχαμ Σίτι χώρισε σήμερα τους δρόμους της με τον προπονητή, Γουέιν Ρούνεϊ, και τον προπονητή της πρώτης ομάδας, Καρλ Ρόμπινσον. Παρά τις καλύτερες προσπάθειές τους, τα αποτελέσματα δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες που έγιναν σαφείς στην αρχή. Ως εκ τούτου, το διοικητικό συμβούλιο πιστεύει ότι μια αλλαγή στη διοίκηση είναι προς το συμφέρον του ποδοσφαιρικού συλλόγου. Το διοικητικό συμβούλιο και η διοίκηση του συλλόγου είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα και θα συνεχίσουν να οδηγούν τον μετασχηματισμό και να κάνουν τολμηρά βήματα για την ανοικοδόμηση της Μπέρμιγχαμ Σίτι», σημειώνεται μεταξύ άλλων στην σχετική ανακοίνωση της ομάδας.

By order of the Peaky Blinders, Wayne Rooney has been sacked by Birmingham City ❌ pic.twitter.com/2CFz0ST7yG

Όπως έγινε επίσης γνωστό ο Στιβ Σπούνερ θα αναλάβει προσωρινά την ευθύνη μέχρι να βρεθεί μόνιμος διάδοχος.

Θυμίζουμε ότι οι νέοι ιδιοκτήτες της Μπέρμιγχαμ απέλυσαν τον προκάτοχο του Ρούνεϊ, Τζον Γιούστας τον Οκτώβριο, παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα της σεζόν, επικαλούμενοι την ανάγκη για «μια νοοτροπία νικητή» και «μια κουλτούρα φιλοδοξίας». Ο Ρούνεϊ διορίστηκε όταν η Μπέρμιγχαμ ήταν σε θέση πλέι οφ ανόδου, έχοντας συγκεντρώσει 18 πόντους από τους πρώτους 11 αγώνες της Championship. Τώρα βρίσκεται στην 20η θέση με ορατό τον κίνδυνο υποβιβασμού αν δεν αλλάξει κάτι δραστικά.

24 - Between Wayne Rooney's first game (October 21st) and final game (January 1st) in charge, Birmingham City won the fewest points (10), lost the most games (9) and conceded the most goals (30) of any Championship side. Departing. pic.twitter.com/FK4xTWLIFZ