Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο εξελίσσεται η θητεία του Γουέιν Ρούνεϊ στην Μπέρμιγχαμ, μιας και οι Μπλε κατρακυλούν και μετρούν μόλις δύο νίκες σε 13 παιχνίδια με τον Άγγλο στο τιμόνι τους.

Κινδυνεύει να καταστρέψει για τα καλά το όνομά του ο Γουέιν Ρούνεϊ! Η επιστροφή του στο αγγλικό ποδόσφαιρο δεδομένα θα έχει πάει... βάσει πλάνου μέχρι στιγμής.

Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανέλαβε την Μπέρμιγχαμ πριν τρεις μήνες περίπου - μετά από απόφαση της νέας ιδιοκτησίας - αλλά η θητεία του στην ομάδα αποδεικνύεται, τουλάχιστον προς το παρόν, εφιαλτική. Ο Άγγλος παρέλαβε τους Μπλε στην 5η θέση της Championship, προς ολοταχώς για άνοδο και Premier League δηλαδή, αλλά πλέον ο σύλλογος βρίσκεται στη 19η θέση της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας!

No Championship team has earned fewer points than Wayne Rooney's Birmingham City since he took charge in October 😳



They have won just two of 13 games and dropped from 5th to 19th 😬📉 pic.twitter.com/4JSQTlSCTQ