Μοναδικός Ζοσέ Μουρίνιο επεφύλαξε μια γλυκιά έκπληξη στον πρώην βοηθό του Ρικάρντο Φορμοζίνιο.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο ήταν πάντα αυτός που παρακολουθούσε πρώην παίκτες και συνεργάτες. Η φιλία του με τον πρώην βοηθό προπονητή Ρικάρντο Φορμοζίνιο αποκαλύφθηκε στο κοινό σε μια συγκινητική στιγμή τη Δευτέρα (25/12). Ένα βίντεο δείχνει τον προπονητή της Ρόμα να τηλεφωνεί στον πρώην βοηθό του και να τον συγχαίρει για τη νίκη της ομάδας του στο Σούπερ Καπ Αιγύπτου.

Ο «Special One» και ο Φορμοζίνιο μοιράστηκαν τη... γραμμή επαφής όσο βρίσκονταν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Τότεναμ. Ο Φορμοζίνιο είναι επί του παρόντος ο προπονητής της ομάδας Modern Future της Αιγυπτιακής Premier League.

Ο 67χρονος κόουτς αντιμετώπισε μια ευχάριστη έκπληξη τη Δευτέρα, καθώς ο προπονητής των «Τζιαλορόσι» αποφάσισε να τον καλέσει μετά την πρόκριση της ομάδας του στον τελικό του Σούπερ Καπ Αιγύπτου. Η ομάδα του κέρδισε με 14-13 τους Pyramids στα πέναλτι. Από την ακόλουθη συνομιλία τους γίνεται αντιληπτό ότι ο Μουρίνιο παρακολουθούσε στενά τον πρώην βοηθό του.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

❤️👏 José Mourinho kept tabs on the Egyptian Super Cup semi-finals this evening.



He rung his former assistant coach Ricardo Formosinho during a press conference to congratulate him on the win.



"This guys, I have to... it's Mourinho!" 📱 pic.twitter.com/v5nQFkPj2J