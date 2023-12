Οι πολλοί τραυματισμοί της Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως έχουν επηρεάσει τον Κάρλο Αντσελότι ο οποίος προσέφερε ένα επικό σαρδάμ, συνδυάζοντας τα ονόματα των Τσουαμενί και Καμαβινγκά.

Ο Ντάβιντ Αλάμπα πήρε... θέση στη μεγάλη λίστα των ποδοσφαιριστών της Ρεάλ Μαδρίτης που απουσιάζουν λόγω σοβαρών τραυματισμών. Από την αρχή της σεζόν οι Τιμπό Κουρτουά και Έντερ Μιλιτάο τέθηκαν νοκ-άουτ λόγω ρήξης χιαστών και το κακό πλέον τρίτωσε με την περίπτωση του Νταβίντ Αλάμπα, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο στον αγώνα με τη Βιγιαρεάλ.

Ο Αντσελότι κλήθηκε να μιλήσει για τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Βασίλισσα τους τελευταίους μήνες με τους συνεχείς τραυματισμούς και στην προσπάθεια του να αναλύσει τα ζητήματα και να βοηθήσει τους δημοσιογράφους, προσέφερε ένα επικό σαρδάμ, συνδυάζοντας τα ονόματα των Τσουαμενί και Καμαβινγκά.

Ο Ιταλός ήθελε να μιλήσει για την κατάσταση των δύο ποδοσφαιριστών ξεχωριστά και άθελα του συνδύασε τα δύο ονόματα, λέγοντας «Τσουαμενίνγκα». Ο «Καρλέτο» έβαλε χαρακτηριστικά τα χέρια του στο πρόσωπο μόλις κατάλαβε το λάθος του, ωστόσο συνέχισε να μιλάει στους ρεπόρτερ.

‘Tchouameninga’ 😭



The injury crisis is getting to Carlo Ancelotti it seems 😅



pic.twitter.com/GUi9e9KsQD