Ένα μήνυμα για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ψυχική τους υγεία έστειλαν οι οπαδοί της Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η ψυχική υγεία αποτελεί ένα πολύ σοβαρό θέμα στη σημερινή κοινωνία, καθώς πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα. Οι οπαδοί της Ράγιο Βαγιεκάνο αποφάσισαν να στείλουν ένα μήνυμα σε όλους τους ανθρώπους που «παλεύουν» με το «θηρίο» της κατάθλιψης και του άγχους, αφήνοντας στην άκρη για λίγο το ποδόσφαιρο και την αγαπημένη της ομάδα.

Λίγο πριν από την έναρξη της χθεσινής αναμέτρησης με τη Βαλένθια, οι οπαδοί της Ράγιο ύψωσαν στο πέταλο έξι διαφορετικά μικρά πανό, με τα οποία είχαν διαμορφώσει ένα εκπληκτικό μήνυμα προς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα άγχους.

«Το άγχος είναι επιδημία σε όλες τις γειτονιές. Μιλήστε. Κανένας δεν είναι μόνος», έγραψαν οι φίλαθλοι της Ράγιο Βαγιεκάνο, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να πανηγυρίσουν στο τέλος, καθώς η Βαλένθια επικράτησε με 1-0.

🇪🇸🗣️ Rayo Vallecano banner last night in the game vs Valencia…



"Anxiety is an epidemic in our neighbourhoods. Talk. Nobody is alone here." (@tsf_podcast) pic.twitter.com/bYj5RghKTi