Ο Έντσο Φερνάντες αποχώρησε κλαίγοντας μετά το παιχνίδι με τη Νιούκαστλ και άπαντες ξεκίνησαν να ψάχνουν τον λόγο. Το άλγος στην ηβική σύμφυση φέρεται να είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Αργεντίνος χαφ της Τσέλσι, με την καριέρα του 22χρονου χαφ να κινδυνεύει μακροπρόθεσμα, καθώς ο συγκεκριμένος τραυματισμός είναι χρόνιος και δεν επουλώνεται ποτέ.

Σε «θρίλερ» μετατράπηκε το παιχνίδι ανάμεσα στην Τσέλσι και τη Νιούκαστλ, στο πλαίσιο της φάσης των προημιτελικών του Carabao Cup. Ο Μούντρικ κατάφερε να ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις, στέλνοντας το ματς στα πέναλτι, όπου οι «μπλε» επικράτησαν και προκρίθηκαν στα ημιτελικά του θεσμού.

Η νίκη ωστόσο για τους Λονδρέζους αποδείχθηκε... Πύρρειος, καθώς ο Έντσο Φερνάντες αποχώρησε από την αναμέτρηση μόλις στο 30ο λεπτό του αγώνα. Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, ο Φερνάντες ταλαιπωρείται τις τελευταίες ημέρες από μια ίωση και για αυτό δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί στο χθεσινό μεγάλο παιχνίδι με τη Νιούκαστλ.

Στην Αργεντινή ωστόσο φέρνουν νέα πιο σοβαρά δεδομένα. Το ESPN της χώρας τονίζει ότι ο 22χρονος χαφ ταλαιπωρείται από έναν σοβαρό τραυματισμό τις τελευταίες εβδομάδες στη βουβωνική περιοχή. Το άλγος στην ηβική σύμφυση φέρεται να είναι το πρόβλημα που ταλαιπωρεί τον Φερνάντες ο οποίος αντιμετωπίζει έναν πολύ περίεργο τραυματισμό που μπορεί να του «απειλήσει» την καριέρα μακροπρόθεσμα, εάν δεν γίνει σωστή διαχείριση, με την Τσέλσι να αγωνιά καθώς δεν έχει περάσει ούτε ένας χρόνος από την ημέρα που δαπάνησε 120 εκατομμύρια ευρώ για τον Αργεντίνο χαφ.

🚨 CONFIRMED: Enzo Fernández is suffering from the early stages of pubalgia, chronical groin injury. The recovery involves either rest or treatment to alleviate discomfort during play and prevent its impact. @gastonedul 🚑😢 pic.twitter.com/bHHtMjAvAM

Η πάθηση χαρακτηρίζεται από πόνο στην περιοχή της ηβικής σύμφυσης. Πρόκειται για μια αρκετά σπάνια πάθηση η οποία μπορεί να προκαλέσει χρόνιο πόνο, ειδικότερα σε αθλητές που πιέζουν το σώμα τους στα όρια.

Θεωρείται ότι η ηβική σύμφυση υφίσταται καταπόνηση από τις δυνάμεις του ορθού κοιλιακού μυός και των προσαγωγών, οι οποίες προκαλούν μία δυσλειτουργία του πυελικού δακτυλίου, που έχει ως αποτέλεσμα την αστάθειά του.

Φαίνεται ότι οι κινήσεις που συνδυάζονται με τέτοια σύνδρομα είναι αυτές που έχουν σχέση με γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης, έντονες πλαγιοπλάγιες κινήσεις, καθώς επίσης και στροφές που συνοδεύονται από κακή κίνηση των ποδιών. H συνήθης κίνηση είναι όταν ο αθλητής κινείται πλαγιοπλάγια κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, όπως ο μέσος παίκτης στο ποδόσφαιρο, σε συνδυασμό με εκτατική κίνηση, προκειμένου να προσεγγιστεί η μπάλα ή κατά τη διάρκεια της άμυνας.

Τέτοιες εκτατικές κινήσεις προκαλούν εξωτερική στροφή στο ισχίο που φτάνει έως το τελικό εύρος κίνησής του. Καθώς το ισχίο δεν μπορεί να συμβάλει σε περαιτέρω απαγωγή του σκέλους, οι δυνάμεις απαγωγής επιβαρύνουν περισσότερο τον αδύνατο κρίκο του δακτυλίου, δηλαδή την ηβική σύμφυση.

Ο συγκεκριμένος τραυματισμός δεν είναι σύνηθες, ωστόσο δεν αποτελεί «φρέσκο» νέο. Ο Λιονέλ Μέσι είναι ένας από τους πολλούς που αντιμετωπίζει εδώ και πολλά χρόνια πόνους στη βουβωνική περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, από το καλοκαίρι του 2016, ο Αργεντίνος σούπερ σταρ αντιμετωπίζει πρόβλημα στη βουβωνική χώρα, έχοντας μάλιστα μιλήσει στο παρελθόν για το συγκεκριμένο θέμα που τον ταλαιπωρεί.

«Είναι ένας περίεργος τραυματισμός. Ταλαιπωρούμαι εδώ και καιρό. Προσπαθώ να μην πιέζομαι στο μέγιστο στις προπονήσεις και αναγκαστικά χάνω μερικούς αγώνες. Δεν είναι ένας τραυματισμός που ξεπερνιέται μέσα σε μια νύχτα. Είμαι καλύτερα αλλά δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα πλήρως», είχε δηλώσει το 2019 ο Μέσι.

Messi: "Pubalgia is complicated. I suffer from it for a while now, I do little training and I can not play all the games. It is not a problem that can be solved overnight. I feel better now, but I still have not recovered and I still need treatment."