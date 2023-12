Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε τα 50 γκολ μέσα στο 2023 και το πανηγύρισε με ιδιαίτερο τρόπο (vids)

Τι και αν είναι 38 ετών; Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έσπασε το... φράγμα των 50 γκολ μέσα στο 2023 καθώς σκόραρε κόντρα στην Αλ Χιλάλ.

Η Αλ Νασρ επικράτησε με 5-2 στην έδρα της Αλ Χιλάλ αλλά ήταν ένα ιδιαίτερο ματς για τον Κριστιάνο Ρονάλντο καθώς πέτυχε ακόμα ένα γκολ.

CRISTIANO RONALDO GOAL. HE IS THE GREATEST OF ALL TIME pic.twitter.com/lEMmgjmsuW

Ωστόσο αυτό ήταν το 50ο τέρμα του Πορτογάλου αστέρα μέσα στο 2023 παρότι βαδίζει στα 38 του χρόνια και, συγκεκριμένα, πέτυχε το 4-1 στο 74'.

Από εκεί και πέρα, άξιο αναφοράς είναι ο νέος, ιδιαίτερος πανηγυρισμός του Κριστιάνο, ο οποίος έχει γίνει ήδη viral στα social media καθώς δείχνει το... αυτί του στους οπαδούς της Αλ Χιλάλ.

Cristiano Ronaldo telling Al Shabab fans to chant louder because he cannot hear them when they’re chanting Lionel Messi's name in front of him. 🤣🤣 pic.twitter.com/fAlgQD1nYb