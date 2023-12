Ένας από τους πιο δημοφιλείς Κύπριους ποδοσφαιριστές είναι αναμφίβολα, ο Γρηγόρης Κάστανος, ο οποίος αποτελεί έναν από τους παίκτες «κλειδιά» της Σαλερνιτάνα φέτος και φαίνεται να κερδίζει και τον Φίλιπο Ιντσάγκι.

Εντυπωσιακή είναι η πορεία του Γρηγόρη Κάστανου, ο οποίος αποτελεί ένα από τα αστέρια του Κυπριακού ποδοσφαίρου.



Γεννημένος στις 30 Ιανουαρίου 1998 στη Σωτήρα, ο διεθνής ποδοσφαιριστής αγωνίζεται ως μέσος για τη Σαλερνιτάνα, έχοντας υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την ομάδα, τον Αύγουστο του 2022.

Από μικρός έδειχνε να αποτελεί ξεχωριστό ταλέντο, καθώς σε ηλικία 16 εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Γιουβέντους, με την οποία είχε μια επαγγελματική συμμετοχή το 18/19 και 29 με την u23. Είχε πάντα πρότυπο τον Άνχελ Ντι Μαρία και ονειρευόταν να φορέσει τη φανέλα της Γιούβε και το έκανε πραγματικότητα τον Απρίλιο του 2019, απέναντι στη Σπαλ.

Παράλληλα, ενώ ήταν παίκτης της «Μεγάλης Κυρίας», δόθηκε δανεικός σε Πεσκάρα, Ζούλτε Βάρεγκεμ και Φροζινόνε.

Με την τελευταία, έκανε μια «γεμάτη» σεζόν στη Serie B, έχοντας δύο γκολ σε 34 συμμετοχές, πριν παραχωρηθεί φέτος στη Σαλερνιτάνα, που παίζει στην πρώτη κατηγορία του ιταλικού πρωταθλήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γιούβε κράτησε οψιόν επαναγοράς.

Juventus debuts today for Kastanos and Gozzi! 👏👏👏 #SPALJuve #ForzaJuve pic.twitter.com/o3fxD11TWQ

Με την Εθνική Κύπρου μετράει 52 συμμετοχές, έχοντας 2 γκολ. Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στις 28 Μαρτίου του 2015 στον αγώνα με το Βέλγιο, όπου πέρασε ως αλλαγή στη θέση του αρχηγού Κωνσταντίνου Μακρίδη τα τελευταία 6 λεπτά.

Μάλιστα, τον Ιούνιο είχε αναδειχθεί ο πολυτιμότερος παίκτης της Εθνικής, από τον ομοσπονδιακό τεχνικό Τιμούρ Κεσπάγια.

Στη θητεία του στη Γιουβέντους, είχε την ευκαιρία να δει πολλούς γνωστούς ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων και τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο ίδιος σε συνέντευξή του, είχε αποκαλύψει για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ: «Είναι το παράδειγμα για όλους στο κλαμπ. Πολύ καλός άνθρωπος. Σου δίνει οδηγίες και προσπαθεί να βοηθάει και τους μικρούς. Είναι από άλλο... πλανήτη».

Τη φετινή χρονιά, στη Σαλερνιτάνα, ο Κάστανος ξεκίνησε με προπονητή τον Πάουλο Σόουζα. Ωστόσο, μετά την αντικατάστασή του από τον Φίλιπο Ιντσάγκι, υπήρχαν κάποια παράπονα από τον ατζέντη του Κύπριου μεσοεπιθετικού, ο οποίος έκανε λόγο για «προκατάληψη», εξαιτίας της παραμονής του πελάτη του στον πάγκο σε κάποια ματς. Παράλληα, υποστήριξε ότι αν αυτό συνεχιστεί ίσως χρειαστεί τον Ιανουάριο να σκεφτεί διαφορετικά το μέλλον του. Ωστόσο, ο Κάστανος κατάφερε να δώσει τις δικές του απαντήσεις.

Πρόσφατα, πρωταγωνίστησε στη νίκη 2-1 με αντίπαλο τη Λάτσιο. Στο 55' ήταν αυτός που ισοφάρισε για την ομάδα του με κοντινό πλασέ, ενώ στο 66', πάτησε τη μπάλα για τον Καντρέβα, που με δυνατό μακρινό σουτ, χάρισε την πρώτη νίκη στη σεζόν στη Σαλερνιτάνα. «Όταν πρέπει να κρατάω κάποιον εκτός, αισθάνομαι άσχημα. Μέχρι το πρωί είχα 3-4 αμφιβολίες. Σήμερα ο Κάστανος έπαιξε πολύ καλά. Ήθελα να μπει στο γήπεδο πνευματικά απελευθερωμένος και έδωσε απαντήσεις», είπε χαρακτηριστικά ο Ιντσάγκι μετά τη σημαντική νίκη επί των λατσιάλι.

Παρότι έμεινε στον πάγκο στα ματς με Τζένοα και Σασουόλο και έπαιξε για πολύ λίγο απέναντι στη Νάπολι, ο Κύπριος μετρά ήδη 13 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ. «Νεαρός με πολύ ταλέντο», είχε πει χαρακτηριστικά ο θρύλος του Μεξικού, Μέμο Οτσόα, στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Gazzetta, για τον Κύπριο.

🇱🇻 The sequence of the moment that blew up the Arechi 👠⚡️#Candreva #Kastanos #SalernitanaLazio #macteanimo pic.twitter.com/2Bu6GxNMel