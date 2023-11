Ομαδική μήνυση κατατέθηκε στον Κριστιάνο Ρονάλντο από επενδυτές λόγω της προώθησης της Binance, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.

Νομικά μπλεξίματα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Μια ομάδα επενδυτών κατέθεσε ομαδική μήνυση κατά του Πορτογάλου σούπερ σταρ, τον οποίο κατηγορούν για την προώθηση της Binance, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.

Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι το promotion του CR7 τους οδήγησε σε ζημιογόνες επενδύσεις και του ζητάνε αποζημίωση «ποσού που υπερβαίνει» το 1 δισεκατομμύριο δολάρια! Τον Νοέμβριο του 2022, η Binance ανακοίνωσε την πρώτη της collection «CR7» με μη ανταλλάξιμα διακριτικά (NFTs) σε συνεργασία με τον Ρονάλντο, η οποία σύμφωνα με τον ποδοσφαιριστή θα ανταμείψει τους θαυμαστές «για όλα τα χρόνια υποστήριξης».

Τα NFT είναι εικονικά περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν, αλλά τα οποία δεν έχουν τη δική τους πραγματική μορφή - με άλλα λόγια υπάρχουν μόνο ψηφιακά. Σε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πορτογάλος είχε πει στους επίδοξους επενδυτές «θα αλλάξουμε το παιχνίδι NFT και θα πάμε το ποδόσφαιρο στο επόμενο επίπεδο».

